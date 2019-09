Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la controversa e chiacchieratissima Euphoria , la serie tv targata HBO creata da Sam Levinson e con protagonista una stupefacente (no pun intended!) Zendaya. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda sabato 28 settembre alle 23.15: intanto, ecco alcune anticipazioni.

Euphoria, stagione 1, episodio 5

Episodio che si concentra sul personaggio di Maddy. Da piccola, Maddy era solita partecipare, vincendoli, a numerosi concorsi di bellezza. Da bambina più popolare ad adolescente più popolare il passo è breve: lo stadio al posto del palco, la divisa da cheerleader al posto dell'abitino "sbrilluccicoso", e, soprattutto, il belloccio del liceo, Nate Jacobs, al posto di mamma e papà a tenerle la mano. Nel presente della storia, Rue è ovviamente al settimo cielo per essere stata scelta da Jules e non vede l'ora di dirlo al mondo intero, mentre Jules...beh, Jules preferisce andarci piano, soprattutto perché Rue sembra molto, troppo, dipendente da lei. Tornando a Maddy: quando i lividi sul suo collo vengono finalmente notati, scoppia il putiferio. Cassie, intanto, dopo la fiera si è messa a frequentare anche Daniel, ma si trova costretta a mettere le cose in chiaro con lui: lei è fidanzata. Kat dà a Ethan il "silence treatment", la "cura del silenzio", e lui è, giustamente, confuso. Cal non può fare a meno di chiedersi se buona parte dei disturbi di suo figlio non derivino dal suo segreto... Maddy e Nate provano a incontrarsi di nascosto: nessuno li separerà.

Euphoria, stagione 1, episodio 6

Episodio che si concentra sul personaggio di McKay. Dall'infanzia all'adolescenza, McKay è messo sotto pressione dal padre, che per lui ha un unico progetto: farlo diventare un giocatore di football di successo. Nel presente, Daniel organizza un party a casa sua per Halloween e ci prova insistentemente con Cassie, che però rifiuta le sue avances. Rue e Jules vanno insieme alla festa, ma la prima, nel pieno della sobrietà, comincia a preoccuparsi per il comportamento della seconda, che ha più interesse per le bottiglie che per lei. Nate, allontanato temporaneamente dal liceo, e Maddy continuano a vedersi di nascosto, ma lui ha pronto un asso nella manica che gli permetterà di spostare l'attenzione, e le accuse, su qualcun altro. Rue si scusa con Fezco, e poi, insieme a Lexi, mette in riga un ragazzino che svolazza attorno a sua sorella. Kat e Ethan hanno un mezzo chiarimento. Scopriamo che, un paio di giorni prima della festa, Cassie e McKay hanno partecipato a un party dell'università, e che è successo qualcosa che ha messo duramente alla prova il loro rapporto.

