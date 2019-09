Euphoria, chi è l'attore Jacob Elordi

Manipolatore, bugiardo, violento e, sfortunatamente, estremamamente affascinante: sono i tratti distintivi di Nate Jacobs, fra i protagonisti della serie HBO Euphoria, su Sky Atlantic da giovedì 26 a domenica 29 settembre alle 23.15. Ad interpretare il personaggio è l’attore australiano Jacob Elordi.

Scopriamo il personaggio di Jacob Elordi in Euphoria

Nel cast dell’attesissima serie tv Euphoria troviamo Jacob Elordi, nei panni di Nate Jacobs. Nate Jacobs può essere considerato l’antagonista della prima stagione dello show in arrivo su Sky Atlantic: fra gli studenti più popolari dell'East Highland High School, nonché quarterback della squadra di football del liceo, ha un rapporto difficile con il sesso e una visione distorta dei rapporti sentimentali. Solito celare le emozioni dietro al suo bell’aspetto e allo status sociale, Nate è legato a Maddy in un rapporto che risulterà tossico per entrambi, episodio dopo episodio.

Nate, il cattivo di Euphoria

Il personaggio interpretato da Jacob Elordi in Euphoria, dietro al fascino del liceale sportivo dai muscoli scolpiti nasconde un lato oscuro: fisicamente ed emotivamente violento, Nate agirà da vero manipolatore ogni volta che la situazione lo richiederà. Inoltre, è un gran bugiardo: incastrerà la nuova arrivata Jules a suon di bugie e inganni. Ricco, attraente, popolare, forte: il personaggio di Elordi rappresenta il predatore per eccellenza. E la sua statura (è alto più di un metro e 90 centimetri) lo rende davvero temibile.

La carriera di Jacob Elordi

Classe 1997, l’attore australiano ha esordito sul grande schermo in un ruolo marginale sul set di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar nel 2017, al fianco di talenti come Johnny Depp e Orlando Bloom. Il grande pubblico lo conosce per lo più grazie alla sua interpretazione di Noah Flynn nella commedia per ragazzi The Kissing Booth, di cui sta girando le riprese del sequel a Città del Capo, in Sudafrica. A giudicare dai post condivisi sul suo profilo Instagram (@jacobelordi), per affinare il suo talento la giovane star si ispira ai grandi di Hollywood, come James Dean e Marlon Brando.

Euphoria, da giovedì 26 a domenica 29 agosto su Sky Atlantic alle 23.15.

