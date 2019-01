Das Boot, episodi 3 e 4: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Das Boot, in onda in prima tv su Sky Atlantic. Mentre a bordo dell'U-612 la situazione è critica e tra Hoffmann e Tennstedt è guerra aperta, a terra a La Rochelle Simone deve prendere una decisione: Carla o Forster? La Patria o la Resistenza? Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 11 gennaio alle 21.15 - Das Boot, guarda le foto degli episodi 3 e 4

Das Boot, episodio 3 L'U-612 e il suo equipaggio si apprestano a portare a termine la prima parte della loro missione, ma la tragica e improvvisa morte di Willy è un colpo troppo duro: nonostante l'evitato scontro diretto col nemico, a bordo c'è un morto. La tensione è palpabile e gli uomini, decisamente sotto stress, cercano qualcuno da incolpare. E questo qualcuno sembra essere, purtroppo per lui, Greenwood. Tennstedt e Hoffman sono già ai ferri corti e non riescono a trovare un punto in comune riguardo un questione molto delicata. Quando però una nave nemica spunta sui radar, i due sono costretti a mettere da parte le ostilità e a collaborare. Riusciranno a uscirne vivi? A terra, a La Rochelle, Gluck organizza una parata in occasione del ritorno del Capitano Becker e dei suoi uomini, che si sono scontrati in mare aperto col nemico.Per la Resistenza è come ricevere un regalo inaspettato: la prossima mossa dei ribelli sarà una mossa dimostrativa. Sarà una mossa "esplosiva". Le indagini di Duval e Forster su Jacqueline e sui suoi legami con la Guerra Civile Spagnola proseguono. Nel frattempo, anche Simone porta avanti la sua investigazione personale: deve assolutamente scoprire come e quanto è coinvolto suo fratello. Alla disperata ricerca di risposte e con in mano informazioni preziose, si reca da Carla...e da lei scopre che la situazione è più grave del previsto. La sua vita, nel bene o nel male, sta per cambiare radicalmente.

Das Boot, episodio 4

Dopo i gravi fatti accaduti a La Rochelle, il sindaco della città, sotto l'occhio vigile di Gluck e Forster, è costretto prendere delle decisioni difficilissime. In gioco ci sono le vite di centinaia di persone, tra cui quelle di molti civili innocenti. Simone è a un bivio: sia Forster che Carla sono chiaramente interessati a lei, professionalmente e romanticamente. Chi scegliere? Di chi fidarsi? In un momento così delicato c'è bisogno di seguire la testa e non il cuore. O forse no? Dopo una disastrosa battaglia contro il nemico, la situazione a bordo dell'U-612 è critica. Lo stress e la tensione stanno avendo la meglio sugli uomini: il clima di orgoglio e cameratismo dell'inizio è ormai sparito. Lo scontro con la brutalità del conflietto ha cambiato ogni cosa. Come se non bastasse, tra Hoffman e Tennstedt è guerra aperta. La missione e la sopravvivenza dell'equipaggio del sottomarino sono in serio pericolo.