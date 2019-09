City on a Hill, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con City on a Hill , la nuova produzione targata Showtime che ci porta nella capitale del Massachussets durante gli anni Novanta, all'epoca del cosiddetto Boston Miracle. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda martedì 1 ottobre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - Sarah Shahi, le foto più belle della protagonista di City on a Hill

City on a Hill, episodio 9

Dopo aver scoperto che Jimmy è l'informatore di Jackie riguardo il caso della rapina al furgone portavalori, Decourcy prova a trattare con lui per poter incastrare Frankie e gli altri uomini della banda senza l'aiuto dell'FBI, ma ovviamente le cose non andranno come previsto. D'altronde, l'Agente Rohr non è proprio un novellino, infatti non ci metterà molto a capire cosa sta succedendo...e a reagire di conseguenza... Intanto, la coazlizione Genesis è pronta a presentare un nuovo piano per abbattere la percentuale di crimini a Boston, ma non sarà facile mettere tutti d'accordo. Jenny finalmente confessa il trauma del passato che ha influenzato tutta la sua vita.

Sarah Shahi, le foto più belle della protagonista di City on a Hill

City on a Hill, episodio 10

Jackie si gode un altro momento sotto i riflettori e davanti alle telecamere, ma questa volta c'è qualcosa di diverso...è forse senso di colpa quella sensazione che gli attanaglia lo stomaco? Jenny decide di affrontare i fantasmi del suo passato e suo madre. Decourcy deve scegliere con attenzione la strategia da seguire da qui in avanti: un passo falso potrebbe infatti rivelarsi determinante, in senso ovviamente negativo, per la sua carriera futura. Jimmy vorrebbe soltanto sparire dalla faccia della Terra, ma intanto deve trovare il modo di risolvere il casino che si è venuto a creare per colpa sua. Frankie deve affrontare le conseguenze delle sue azioni, conseguenze che ricadranno pesantemente su Cathy e sui suoi figli.