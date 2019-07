I migliori film di Jessie Buckley

Dal piccolo schermo ai musical, fino ad approdare al cinema: fra le attrici più promettenti del momento, nella miniserie in esclusiva su Sky Atlantic la star irlandese Jessie Buckley interpreta un personaggio realmente esistito nella miniserie in cinque parti sul disastro nucleare sovietico del 1986. Chernobyl è in onda il lunedì sera alle 21.15 su Sky Atlantic.

Riconosciuta dalla rivista Forbes come uno dei talenti under 30 più promettenti del momento, Jessie Buckley entra a far parte del cast di Chernobyl, la miniserie prodotta da Sky e HBO che porta sul piccolo schermo il disastro nucleare che ha sconvolto il mondo nel 1986.

Appuntamento con Chernobyl ogni lunedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic.

Chernobyl, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO

Jessie Buckley per Chernobyl

Nomi di fantasia e personaggi realmente esistiti - come quello interpretato da Jessie Buckley - si alternano sul set di Chernobyl: nella miniserie l’attrice irlandese è Vasily Ignatenko, moglie di uno dei vigili del fuoco chiamati a domare le fiamme dell’incendio che si è sviluppato in seguito all’esplosione del reattore nucleare. In un panorama in cui segreti, menzogne e verità nascoste la fanno da padrone, il personaggio della Buckley porta in scena l’amore, la lealtà, la determinazione. “Quando ho letto la sceneggiatura ne sono stata immediatamente sconvolta. Non ero ancora nata nel 1986, ma ricordo che alle elementari fu istituito un progetto per aiutare i bambini affetti dall’esplosione. Sarebbero venuti a vivere in Irlanda e avrebbero frequentato la mia scuola per un anno. Questa vicenda, quindi, mi tocca molto da vicino”, spiega l’attrice.

Chernobyl: il regista è Johan Renck, lo stesso di The Walking Dead

Jessie Buckley dagli esordi a Taboo

Classe 1989, la carriera di Jessie Buckley prende il via dopo la sua partecipazione ad un talent show inglese, in cui si classifica al secondo posto: da allora inizia ad apparire in musical e commedie musicali, fino all’esordio in tv. La vediamo - fra gli altri - nella produzione televisiva Guerra e Pace, adattamento dell’opera di Tolstoj, dove interpreta Maria Bolkonskaya e in Taboo. Nella nota serie britannica ideata da Steven Knight insieme a Tom Hardy e a suo padre Chips Hardy, la Buckley presta il volto a Lorna Bow, giovane attrice vedova di James Keziah Delaney, interpretato dallo stesso Tom Hardy.

5 cose da sapere sulle location di Chernobyl

Jessie Buckley al cinema con Beast

Dopo l’esperienza sul piccolo schermo, Jessie Buckley approda al cinema, dove si fa notare nel ruolo di protagonista in Beast. Nel thriller psicologico del 2017 scritto e diretto da Michael Pearce, la star veste i panni di Moll Huntford e recita al fianco di Johnny Flynn e Geraldine James: la protagonista lavora come guida turistica, mentre assiste il padre affetto da demenza, ma un incontro sfortunato metterà a repentaglio la sua vita tranquilla.

Scopri LO SPECIALE su Chernobyl

Wild Rose, un musical per Jessie Buckley

Dopo l’acclamata performance sul set di Beast, Jessie Buckley torna alle origini e interpreta Rose-Lynn Harlan, protagonista principale del musical Wild Rose del 2018. Diretta da Tom Harper, la pellicola porta in scena un panorama country scandito da una colonna sonora fatta di brani originali scritti per il film e cover di canzoni di artisti affermati come Emmylou Harris, Wynonna Judd, Chris Stapleton. Quasi tutte le canzoni sono eseguite dalla giovane Buckley, che per la sua performance in Wild Rose riceve il plauso della critica.

Appuntamento con Chernobyl, con Jessie Buckley, in esclusiva su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15.