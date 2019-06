Terzo e ultimo appuntamento con Catch-22. Yossarian, ancora scosso dalla morte di Nately, decide di andare a Roma insieme a Milo per dare di persona la triste notizia a Clara, ma la situazione in cui verte la Città Eterna lo lascia senza fiato. La brutalità della guerra, che trasforma gli uomini in bestie (senza offesa per le bestie!) non risparmia niente e nessuno. Di fronte a tanta sofferenza e a tanta oscurità, YoYo, che non è più il ragazzo che era prima di partire per l'Italia, si trova di fronte a una scelta molto difficile. Non perdere gli ultimi due episodi, in onda su Sky Atlantic martedì 4 giugno alle 21.15.