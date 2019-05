Catch-22, le anticipazioni del terzo episodio

Nel tentativo di posporre la missione su Bologna, Yossarian tenta di convincere Milo ad aggiungere alla zuppa che viene servita ai soldati qualcosa che li faccia tutti stare male: un aviatore col mal di pancia e con certi movimenti intestinali d'altronde non può andare in missione! Nel dubbio, meglio chiedere aiuto anche al Maggiore Maggiore, ma, ovviamente, le cose andranno ben diversamente da quanto previsto e sperato da YoYo. L'incomprensione che viene a crearsi tra Yossarian e Maggiore finisce per coinvolgere anche il Colonnello Catchcart, che legge in maniera errata alcune informazioni e cambia repentinamenti i piani di attacco. Intanto, il Maggiore de Coverley è in viaggio verso Bologna perché pensa che la città sia stata liberata dalla fanteria, solo che non è così! Milo, con la sua parlantina e con la furba trovata dell'associazione messa in piedi col consenso di Catchcart, riesce a recuperare degli aerei cargo tedeschi: business is business, e il business per lui viene prima di ogni altra cosa. Come se non bastasse, il numero delle missioni viene ulteriormente aumentato, per la gioia dei soldati, in particolare di uno! Durante una scherzosa sfida tra commilitoni qualcosa va storto...molto storto...

Catch-22, le anticipazioni del quarto episodio

Via il dente, via il dolore: nel tentativo di raggiungere l'agognato congedo, Yossarian decide di partecipare a quante più missioni possibili, e la sua strategia sembra funzionare. Il Tenente Colonnello Korn, però, non lo lascerà andare così facilmente. Milo chiede a YoYo e a Orr di accompagnarlo a fare un acquisto in Sicilia. A Palermo, i due aviatori fanno una scoperta a dir poco sconcertante sul proprio compagno di avventure, un uomo dalle mille facce, dalle mille vite e, soprattutto, dalle infinite risorse! Tornato alla base, Yossarian scopre che Catchcart ha nuovamente aumentato il numero delle missioni, e ciò significa solo una cosa: che l'agognato congedo è ancora lontano! Nately vuole chiedere a Clara di sposarlo. Durante una missione, YoYo manca l'obiettivo. In attesa di affettuare un secondo sgancio di bombe, l'aereo viene però colpito dal fuoco nemico...