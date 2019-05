Catch-22 , la nuova serie originale targata Sky, sta per debuttare su Sky Atlantic. In attesa di martedì 21 maggio, ore 21.15, ecco alcune anticipazioni sui primi due episodi.

Catch-22, le anticipazioni del primo episodio

Santa Ana, California. Alla scuola di addestramento dell'aviazione americana incontriamo John Yossarian e il suo scalcagnato e variegato gruppo di colleghi e amici. A capo dell'addestramento c'è il perennemente arrabbiato tenente Scheisskopf (che, tradotto dal tedesco, significa letteralmente "testa di mer*a"...), che è sposato con l'affascinante e dolce Marion...che, a sua volta, è l'amante di Yossarian!

Anche l'addestramento però prima o poi finisce, e quando ritroviamo il nostro "eroe" lo ritroviamo in azione sul campo, o meglio, in aria. Il conflitto è la Seconda Guerra Mondiale, e i giovani aviatori sono stati mandati a combattere sul fronte italiano. Il loro compito è liberare il territorio dal nemico, cioè dai nazisti. Bombe sganciate (da Yossarian, detto ora YoYo), obiettivo centrato, e via, si torna al campo base.

Una missione in meno equivale all'avvicinarsi del congedo, ma l'arrivo dell'ambizioso colonnello Catchcart cambia ogni cosa: l'alto ufficiale, infatti, è intenzionato a mostrare di che pasta sono fatti i suoi uomini, così il numero delle missioni viene gradualmente aumentato. Per YoYo è un colpo durissimo. Tenta di farsi esonerare provando ad avanzare l'ipotesi della pazzia, ma Doc, il Dottor Daneeka, lo ferma subito: in base al Comma 22, solo chi è pazzo può voler continuare a combattere, mentre chi è sano di mente e tenta di farsi passare per pazzo per farsi esonerare...beh, viene rispedito prontamente in battaglia!

Catch-22, le foto della serie TV con George Clooney

Catch-22, la trama della serie TV con George Clooney

Catch-22, le anticipazioni del secondo episodio

Catchcart, che vuole a tutti i costi fare meglio di tutti gli altri suoi colleghi, continua ad aumentare il numero delle missioni. Di conseguenza, Yossarian finge di stare male e di farsi ricoverare, un po' per staccare, un po' per guadagnare tempo in attesa che il nuovo Maggiore, Maggiore Maggiore, possa trovare un escamotage per rispedirlo a casa. L'infermiera Duckett, però, lo tiene d'occhio, e in più, come se ciò non bastasse, la sua "vacanza" è rovinanta dalla presenza di un commilitone texano un po' troppo chiacchierone.

Con i nazisti fuori da Roma, il Maggiore de Coverley viene incaricato di requisire un palazzo in centro e di farne la nuova sede d'appoggio degli avitatori nella Capitale. Nella Città Eterna, i ragazzi passano il tempo "rilassandosi" al bordello gestito dal furbo Marcello, e Nately, innamorato perso della bella Clara, rimane senza soldi.

Nel frattempo, Milo convince Catchcart a concedergli un aereo per recuperare degli approvigionamenti che tutti sicuramente gradiranno. Durante una missione, il bombardiere su cui vola Clevinger, il migliore amico di Yossarian, sparisce improvvisamente. Come se ciò non bastasse, YoYo scopre non solo che il numero delle missioni è nuovamente aumentato, ma anche che a breve dovranno spostarsi tutti a nord, verso Bologna...e lì il nemico è ancora ben presente sul territorio...