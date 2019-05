Billions 4: le foto delle puntate 1 e 2

Su Sky Atlantic tornano Bobby Axelrod e Chuck Rhoades , i protagonisti di Billions , in onda con la quarta stagione da venerdì 10 maggio alle 21.15. Da nemici ad alleati, i personaggi di Damiam Lewis e Paul Giamatti nei nuovi episodio sono in cerca di vendetta, il primo nei confronti di Taylor (Asia Kate Dillon), il secondo nei confronti di "Jock" Jeffcoat (Clancy Brown). Intanto Wendy (Maggie Siff) si rende conto che ci sono alcune cose del suo matrimonio che non le stanno più bene. Grigor Andolov (John Malkovich) è un nemico astuto e pericoloso, ma Wags (David Costabile) non si farà prendere alla sprovvista. O forse sì? Bryan,che adesso siede nel vecchio ufficio di Chuck, e Kate ora sono alle dirette dipendenze di Jeffcoat. Tra le new entry troviamo Nina Arianda nei panni della businesswoman Rebecca Cantu e Samanta Mathis nei panni di Sara Hammon, la Wags di Taylor, L'appuntamento con i primi due episodi di Billions 4 è per venerdì 10 maggio alle 21.15: sfoglia la gallery. - Billions 4 e Black Monday, le serie tv su Sky Atlantic dal 10 maggio