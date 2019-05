Dal 10 maggio va in onda in prima serata (alle 21.15) la quarta stagione di Billions . Da nemici giurati ad alleati, Bobby Axelrod (Damian Lewis) e Chuck Rhoades (Paul Giamatti) sono uniti contro tutti. A seguire, il debutto di Black Monday , con Don Cheadle, Regina Hall e Andrew Rannels protagonisti di una spregiudicatissima comedy sul peggior crollo della storia della Borsa di New York. Dal 10 maggio, tutti i venerdì su Sky Atlantic. Disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.

Il miliardario rockstar, spietato, avido e affascinante da una parte; l’ex procuratore di New York, finora intento a distruggere gli opachi affari dello squalo della Axe Capital dall’altra. Nemici giurati per tre stagioni, Bobby “Axe” Axelrod e il sempre più spregiudicato Chuck Rhoades uniranno le forze contro un pericolo più grande nella quarta stagione di BILLIONS, la produzione SHOWTIME con i vincitori dell’Emmy Award Damian Lewis (Homeland – Caccia alla spia, C’era una volta a…Hollywood) e Paul Giamatti (La versione di Barney, Mosse vincenti, Una notte da leoni 2) ambientata nel mondo dell’alta finanza e attesa al debutto su Sky, on air su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, il 10 maggio alle 21.15. Da guest star a personaggio ricorrente, nei nuovi episodi torna anche John Malkovich nei panni del miliardario russo Grigor Andolov. Nel cast della quarta stagione anche Asia Kate Dillon nei panni di Taylor Amber Mason, il personaggio gender fluid un tempo braccio destro e ora acerrimo avversario di Axe.

Ma l’alta finanza torna anche nella seconda serata di venerdì col debutto su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV di BLACK MONDAY, una nuova, spregiudicata e politicamente scorrettissima serie tv comedy ambientata nella New York della seconda metà degli Anni ’80. Il Black Monday del titolo è il 19 ottobre 1987, il giorno del peggior crollo nella storia di Wall Street. Nessuno sa cosa lo abbia realmente causato. Fino ad oggi.

La serie, una produzione SHOWTIME, vanta nel cast nomi di primo piano del cinema e del teatro americani: Don Cheadle (Avengers: Endgame, Captain America: Civil War, Iron Man 3), Regina Hall (Scary Movie, Ally McBeal, Giustizia Privata) e Andrew Rannels (The book of Mormon, a Brodway, ma anche The new normal, Un piccolo favore e Lo stagista inaspettato in tv e al cinema). Black Monday racconta la storia di un gruppo di emarginati, di esclusi che sfidano il mondo di Wall Street fino al punto di distruggerlo, di toccare la vetta per poi precipitare. La serie, in 10 episodi, è creata da David Caspe (Happy Endings) e da Jordan Cahan (La ragazza del mio migliore amico, Marry me), qui anche produttori esecutivi e showrunner.