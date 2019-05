Billions 4: le anticipazioni delle puntate 1 e 2

Grande attesa per i primi due episodi della quarta stagione di Billions , in onda su Sky Atlantic venerdì 10 maggio alle 21.15. Tra jet privati, macchine di lusso, capitali a più zeri dei cerchi olimpici e lotte all’ultimo sangue per accaparrarsi il potere, le puntate 1 e 2 di Billions 4 sono da non perdere. Ecco le anticipazioni.

Arriva la quarta stagione di Billions su Sky Atlantic! L'appuntamento con il primo e il secondo episodio di Billions 4 è fissato per venerdì 10 maggio alle 21.15.

La serie creata da Andrew Ross Sorkin, Brian Koppelman e David Levien è giunta alla sua quarta stagione, mantenendo al centro della storia sempre loro: il non più potente e per adesso ex procuratore distrettuale Chuck Rhoades (interpretato da un eccezionale Paul Giamatti) e il finanziere miliardario Bobby Axelrod (impersonato da un Damian Lewis altrettanto da chapeau).

Oltre a loro non mancheranno all’appello Taylor Mason (Asia Kate Dillon), Wendy (Maggie Siff), Wags (David Costabile), Bryan Connerty (Toby Leonard Moore), Kate Sacker (Condola Rashad), Charles Rhodes Sr. (Jeffrey DeMunn) e guest star del calibro di John Malkovich (nei panni del miliardario russo Grigor Andolov che darà del filo da torcere a Bobby Axelrod).

Aspettando di vedere i primi due attesissimi episodi di Billions 4, in onda su Sky Atlantic venerdì 10 maggio, ecco le anticipazioni dell’episodio 1 e dell'episodio 2.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 1

Chuck e Bobby dopo essere stati acerrimi nemici nelle stagioni precedenti uniranno le forze per schierarsi contro un nemico comune: Taylor Mason, ex alliev* di Bobby che l’ha poi tradito rubandogli i clienti. E il pesce più grosso è lui: Grigor Andolov, il miliardario russo interpretato da John Malkovich, che ha ritirato tutti i suoi soldi investiti con la società di Bobby per affidarli a Taylor.

Anche Chuck non se la passa affatto bene: sollevato dal suo incarico, si vorrà vendicare a tutti i costi di "Jock" Jeffcoat, il nuovo procuratore generale che l’ha licenziato e rovinato. Bobby vuole allo stesso modo vendicarsi di Taylor, con un piano che dovrà attuare al più presto.

Ce la farà Axe, il mago della finanza, a rubare alla Taylor Mason Capital un cliente ambitissimo come lo sceicco del Medio Oriente? E Chuck, dall’altra parte, riuscirà a procurare un porto d’armi a un Vip che glielo chiede, dimostrando così di avere ancora agganci molto in alto come un tempo?

Tra colpi di scena, licenziamenti per avere fraternizzato con il nemico (un dipendente di Bobby parteciperà a un picnic organizzato dalla società di Taylor, attirandosi le ire del suo capo, anzi ormai ex capo visto il licenziamento all'orizzonte), oltraggi e offensive, chi è che avrà la meglio?

“Tutto quello che voglio è la vendetta. E vendetta avrò” dice Chuck Rhoades, togliendo le parole di bocca pure a Bobby, che vorrebbe spazzare via Taylor non solo dalla concorrenza ma dalla faccia della terra.

Dal canto suo, Taylor non se la passa benissimo: vorrebbe reclutare dipendenti di alto profilo e massimo livello, da matematici a ingegneri finanziari, ma non riesce a trovarli. Riuscirà a scendere a compromessi? Per un incontro di lavoro, le proporranno di vestirsi con abiti femminili, andando però contro alla sua identità di genere e al suo credo.

Una battaglia all’ultimo sangue combattuta a colpi di favoritismi, mazzette, permessi per parcheggi in centro, biglietti per spettacoli esclusivi, addirittura mogli usate per ottenere ciò che si vuole… E poi scandali, droga, molestie… Insomma, tutti gli ingredienti che rendono Billions 4 una stagione condita di suspense e adrenalina.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 2

La situazione per Taylor si complica: le banche non elargiscono più finanziamenti alla sua società perché Bobby ha fatto di tutto per metterl* fuori gioco. Troverà il finanziamento che permetterà alla Taylor Mason Capital di sopravvivere serve entro sette giorni?

Intanto Bobby incomincia a investire in aziende in cui non crede solo allo scopo di danneggiare Taylor. Che sia ormai più interessato alla vendetta che ai soldi? Chuck invece vuole il potere, motivo per cui cercherà a tutti i costi l’appoggio di chi conta per tentare di diventare il procuratore dello stato di New York.

E Wendy? Come capo delle risorse umane della società di Bobby non si dimostrerà affatto leale con il personale, mettendo il benssere dell'azienda al centro di tutto e tutti. Sarà una mossa aziendale vincente? Bobby è pronto a usare ogni arma contro Taylor, addirittura il suo charme per vendicarsi.

Non perdete i primi due episodi della quarta stagione di Billions, in onda venerdì 10 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic!