Billions 4: cosa è successo nella terza stagione

La quarta stagione di Billions è in arrivo su Sky Atlantic venerdì 10 maggio alle 21.15. In attesa dei nuovi episodi, facciamo un ripasso di quello che è successo nella terza stagione.

La seconda stagione di Billions si è chiusa con Axe incastrato da Chuck, ma è proprio vero che ride bene chi ride ultimo: Rhoades, infatti, è in difficoltà, perché il nuovo procuratore generale, "Jock" Jeffcoat, limita fortemente i suoi spazi di manovra, dicendogli chiaramente di lasciare stare certi casi di alto profilo. Intanto, Connerty indaga su quanto successo con la Ice Juice: il ragazzo è bravo, e potrebbe trovare delle prove che comprometterebbero sia Chuck che Axe, e a quanto pare Dake lo sostiene.

Rhoades e Axelrod si ritrovano attorno a un tavolo e siglano una tregua, architettando uno spietato piano per sottrarsi alle rispettive responsabilità ed evitare di finire in tribunale. Il patto di non belligeranza con Axe sembra reggere, e Chuck può finalmente concentrarsi sul suo nuovo nemico: il procuratore generale.

Anche Bobby a questo punto ha più tempo per dedicarsi agli affari. Poiché la sua società è in crisi di liquidità, si avvicina a un oligarca russo, Grigor Andolov, interpretato da John Malkovich, che non promette nulla di buono. Intanto i rapporti con Taylor si complicano fino alla rottura. Taylor lascia la Axe Capital e fonda la sua società, la Taylor Mason Capital.

Chuck costruisce un raffinato piano per incastrare il procuratore generale per intralcio alle indagini, ma a questo punto succede qualcosa che cambia completamente le carte in tavola: a causa delle indagini portate avanti da Connerty e Dake, Rhoades viene licenziato. Anche Axe però ha un po' di grattacapi, e tra questi il più fastidioso è la dipartita di Taylor, anche perché Andolov ha deciso di appoggiarl*, minacciando (neanche troppo) velatamente Bobby affinché questi non decida di mettere i bastoni tra le ruote alla Taylor Mason Capital.

Come di consueto, nel finale di stagione Axe e Chuck si incontrano, ma questa volta non si sfidano: si accordano. Dandosi una mano quando ce ne sarà bisogno, tenteranno di fare fuori rispettivamente Taylor e Jock. A fare da testimone a questa neonata amicizia è Wendy. Della serie: se non puoi batterli, fatteli amici!