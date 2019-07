Big Little Lies 2: le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Big Little Lies . Non perdere il settimo episodio , in onda martedì 23 luglio alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Big Little Lies 2: la recensione del sesto episodio

I Want To Know (Voglio sapere) è il settimo e ultimo episodio della seconda stagione di Big Little Lies, e andrà in onda su Sky Atlantic martedì 23 luglio alle 21.15.

Giunge dunque al termine questo secondo capitolo fortemente voluto da Nicole Kidman e Reese Whiterspoon, e finalmente scopriremo chi, tra Celeste e Mary Louise, uscirà vincitrice da questo scontro titanico. Sarà infatti proprio Celeste a interrogare Mary Louise, e, dopo essere stata messa a nudo contro la sua volontà, sarà proprio lei a fare luce su un tragico evento nascosto nell'infanzia di Perry. Perché prima o poi i nodi vengono al pettine.

Per le "cinque di Monterey", però, il futuro non si preannuncia roseo, più che altro perché ormai la pressione è diventata semplicemente insostenibile. Bugia chiama bugia, ma prima o poi il debito nei confronti della verità diventa così grande che è impossibile tenerlo nascosto. Come ne usciranno Madeline, Jane, Renata, Celeste e Bonnie? La loro amicizia sopravvivrà?

Big Little Lies 2: il cast prima e dopo

Qui sotto, alcune immagini tratte dal promo rilasciato da HBO: