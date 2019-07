Big Little Lies 2: le anticipazioni del sesto episodio

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Big Little Lies . Non perdere il sesto episodio , in onda martedì 16 luglio alle 21.15 . Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Big Little Lies 2: la recensione del quinto episodio

The Bad Mother (la madre cattiva, sbagliata), è il sesto e penultimo episodio della seconda stagione di Big Little Lies, e andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 16 luglio alle 21.15.

Sul fronte Mary Louise VS Celeste è guerra aperta, e a quanto pare la madre di Perry, che sicuramente sta nascondendo qualcosa, potrebbe anche uscirne vincitrice, anche solo per il fatto di avere un'alleata d'eccezione: la Detective Quinlan, fortemente intenzionata a incastrare le "cinque di Monterey." Che ci sia lei dietro l'avvicinamento di Corey a Jane?

Mentre tra Madeline e Ed sembra che qualcosa stia iniziando a sbloccarsi, Renata deve affrontare l'ennesimo momento difficile e umiliante. Bonnie è sul punto di scoppiare: da una parte sua madre, che le ha chiesto aiuto per morire, dall'altra il suo senso di colpa per la morte di Perry. Se parlerà potrà finalmente liberarsi di un peso, ma le conseguenze di questa scelta si ripercuoteranno non solo su di lei, ma anche sulle sue amiche e complici.



Riusciranno Celeste, Madeline, Renata, Jane e Bonnie a mantenere il sangue freddo in un momento così delicato?



Qui sotto, alcune immagini tratte dal promo rilasciato da HBO: