Big Little Lies 2: le anticipazioni del quinto episodio

Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Big Little Lies . Non perdere il quinto episodio , in onda martedì 9 luglio alle 21.15 .

Kill me (Uccidimi) è il quinto episodio della seconda stagione di Big Little Lies, e in Italia andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic martedì 9 luglio alle 21.15. Tra Mary Louise e Celeste è guerra aperta dopo quanto successo la scorsa settimana. Entrambe le donne sono sicure di essere dalla parte della ragione, ed entrambe le donne, di conseguenza, lotteranno con le unghie e con i denti per Max e Josh.

Intanto, a casa Mackenzie la situazione non sembra migliorare. Al contrario: è evidente che Ed non si fida più di Madeline, e poiché la fiducia è, o almeno dovrebbe essere, una delle colonne portanti di ogni rapporto...beh, vi lasciamo trarre le dovute conclusioni.

Big Little Lies 2: il cast prima e dopo

Elizabeth, che si è risvegliata, ha avuto una visione in cui ha visto sua figlia mentre annegava, e a livello metaforico sicuramente questa è la situazione in cui si trova Bonnie in questo momento della sua vita. E se però le visioni di sua madre fossero, per l'appunto, degli stralci di futuro? C'è veramente il rischio che Bonnie finisca letteralmente affogata?

Ziggy, che è sempre stato un bambino molto sveglio, ha saputo la verità sull'identità di suo padre e su quanto successo a sua madre, e adesso, giustamente, sta elaborando la cosa. Non è però facile accettare di essere il figlio di una persona in grado di fare del male agli altri.

La Detective Quinlan non ha mai creduto che la morte di Perry fosse accidentale e non ha mai creduto alle dichiarazioni delle "cinque di Monterey", ma in mancanza di prove concrete non ha potuto fare niente per approfondire le indagini. Qualcosa, però, sta per cambiare, e non è detto che la bugia che finora ha tenuto in piedi e ha tenuto unite Madeline, Renata, Bonnie e Celeste riesca a reggere la pressione degli eventi degli ultimi giorni.

Qui sotto, alcune immagini tratte dal promo rilasciato da HBO: