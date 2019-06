Big Little Lies, stagione 2, episodio 1

What Have They Done? (Cos'hanno combinato?) è il primo episodio della seconda stagione di Big Little Lies. Ritroviamo "le cinque di Monterey" (Celeste, Madeline, Jane, Renata e Bonnie) a qualche settimana dal finale della prima stagione. Un nuovo anno scolastico sta per iniziare, e l'intera comunità sembra aver archiviato la tragica morte di Perry Wright, ma ovviamente non è così. Non per tutti, quantomeno. Bonnie, infatti, ora sente tantissimo il peso del senso di colpa, e la cosa preoccupa Madeline, terrorizzata all'idea che l'amica (più o meno!) possa decidere di confessare la verità alla polizia. Jane ha un nuovo lavoro, ma scopre presto di essere tristemente famosa. Renata è sempre più in carriera, e sempre più preoccupata per sua figlia, che quest'anno a scuola dovrà essere una "sorvegliata speciale." Celeste cerca di stare accanto il più possibile ai gemelli, in fondo i due bambini hanno perso da poco l'adorato padre, ma continua a ripensare a Perry, ed è preda di spaventosi incubi. Madeline ha l'ennesimo litigio con Abigail. Come se tutto ciò non bastasse, Mary Louise Wright, la madre di Perry, ha deciso di trasferirsi a Monterey. Ufficialmente per stare accanto a Celeste e ai nipoti...ufficiosamente per indagare. La donna sente infatti che c'è qualcosa che non torna nella morte del figlio.

Big Little Lies 2: le prime foto della seconda stagione

Big Little Lies, stagione 2, episodio 2

Tell Tale Hearts (Cuori rivelatori) è il secondo episodio della seconda stagione di Big Little Lies. Renata vive un momento delicato a causa di una situazione poco piacevole in cui è venuto a trovarsi suo marito Gordon. Una situazione poco piacevole a livello legale, cosa che, oltre a essere sgradevole, va anche a influire sulla loro immagine di famiglia perfetta. Corey invita fuori Jane per un appuntamento, ma non si tratterà del "solito" appuntamento galante. Dopo una sessione piuttosto intensa con la Dottoressa Reisman, la sua psicoterapeuta, Celeste decide di aprirsi con Mary Louise e di dirle la verità riguardo la sua relazione con Perry. Preoccupata per la figlia, a Monterey arriva la madre di Bonnie, l'autoritaria Elizabeth. Ed affronta Madeline e la mette di fronte al suo tradimento: rottura in vista per i coniugi Mackenzie?