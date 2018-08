Big Little Lies 2: ufficialmente terminate le riprese della seconda stagione

@Getty Images

Sono ufficialmente terminate le riprese della seconda stagione di Big Little Lies , in onda il prossimo anno negli U.S.A. (ovviamente su HBO) e in Italia (ovviamente su Sky Atlantic). A dare l'annuncio via Instagram è Reese Witherspoon, che nella serie è la tosta Madeline Mackenzie: continua a leggere e scopri di più

Dopo la fine delle riprese dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda entro la prima emtà del 2019, ecco che anche la seconda stagione di Big Little Lies entra ufficialmente nell'ultima fase, quella della post-produzione. Ad annunciare che l'ultimo ciak è stato battuto è stata Reese Witherspoon (che, insieme a Nicole Kidman, è anche produttrice della serie), ovviamente con l'immancabile post su Instagram:

Un bel collage di foto dal set, e un messaggio veramente "di cuore" per l'interprete della tosta Madeline Mackenzie:

Sono così riconoscente nei confronti della mia "famiglia Big Little Lies" durante il nostro ultimo giorno di riprese per la stagione 2! Voi tutte mi avete ispirato, mi avete supportato, mi avete fatto ridere e mi avete fatto piangere. Creare la seconda stagione è stato ancora più emozionante della prima (non vedo l'ora che voi tutti la vediate!!). Grazie a HBO e alla nostra fantastica regista Andrea Arnold! Tanto amore per le mie sorelle Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoe Kravitz e Meryl Streep. Cuoricino, cuoricino, cuoricino.

Ma non è tutto. Da una il coloratissimo collage di Reese, dall'altra questa elegante foto in bianco e nero di Nicole (Kidman, chiaramente), fan numero 1 della serie, non c'è che dire:

Anche qui molta commozione e molti ringraziamenti, al cast e alla crew (la troupe), alla regista Andrea Arnold, definita "la nostra leader senza paura", e ovviamente alla one and only Meryl Streep, che ha creduto così tanto a questo progetto da decidere di farne parte. Tanto, tanto ammmmmore per tutti!

La seconda stagione di Big Little Lies andrà in onda nel 2019, quasi sicuramente in inverno (dunque tra gennaio e marzo), e noi, ovviamente, NON VEDIAMO L'ORA!!