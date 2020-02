La prima stagione di A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe è giunta al termine, ma niente paura: torneremo nel magico mondo creato dalla scrittrice statunitense Diana Bishop, perché la serie è stata rinnovata per una seconda e per una terza stagione. Prossimamente su Sky Atlantic .

di Matteo Rossini

Siete tristi per la fine della serie A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe? Niente paura, la seconda e terza stagione sono pronte per conquistarvi, prossimamente su Sky Atlantic.

A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe: il successo

A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe è la serie che ha tenuto incollato il pubblico con otto entusiasmanti episodi nei quali colpi di scena, eventi imprevisti e svolte improvvise hanno tenuto l’attenzione sempre alle stelle. La fine della prima stagione ha lasciato un vuoto, apparentemente incolmabile, nei telespettatori che però a breve potranno di nuovo tornare a sorridere.

La serie si basa sulla trilogia della scrittrice statunitense Deborah Harkness che proprio grazie a questo lavoro ha ottenuto fama a livello mondiale conquistando milioni di persone in ogni angolo del pianeta. L’autrice, nata a Filadelfia il 5 aprile 1965, è divenuta una delle scrittrici più popolari di sempre.

A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe è il capolavoro televisivo che si basa sul romanzo Il libro della vita e della morte, il primo volume costituente la celebre Trilogia delle anime e pubblicato nel 2011 negli Stati Uniti d’America.

Gli otto adrenalinici episodi hanno raccontato le avventure di Diana Bishop, magistralmente interpretata dall’attrice australiana Teresa Palmer che vanta ruoli in pellicole di grande popolarità, tra queste Racconti incantati con Adam Sandler, L'apprendista stregone con Nicolas Cage e La battaglia di Hacksaw Ridge con Andrew Garfield.

A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe: la seconda e terza stagione

L'ombra della notte e Il bacio delle tenebre, i cui titoli originali sono Shadow of Night e The Book of Life, pubblicati nel 2012 e nel 2014, sono il secondo e il terzo volume della trilogia.

Se Diana Bishop ha conquistato i vostri cuori e siete tristi all’idea di non poterla più rivedere, non è affatto così! Infatti, la seconda e la terza stagione sono pronte per riportarvi nel magico mondo della serie, l’appuntamento da non perdere per nessun motivo è ovviamente su Sky Atlantic, prossimamente.