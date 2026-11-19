Il sicario creato da Frederick Forsyth ha ancora il volto di Eddie Redmayne. Il primo teaser della seconda stagione di The Day of the Jackal attinge alle sequenze d’apertura. Nel cast tornano Úrsula Corberó e Charles Dance, mentre tra i nuovi ingressi figurano Pablo Schreiber e Matt Bomer. I nuovi episodi della serie Sky Original arrivano da marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Eddie Redmayne torna nei panni del celebre, enigmatico sicario nel primo teaser dei nuovi episodi del successo globale THE DAY OF THE JACKAL, la pluripremiata serie Sky Original dall’omonimo romanzo di Frederick Forsyth (e dal celebre adattamento cinematografico del 1973). La seconda stagione è in arrivo a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tratto dalle sequenze iniziali della nuova stagione, il teaser offre un primo assaggio dell'azione ad alta tensione e degli scenari internazionali che caratterizzeranno i nuovi episodi.

Redmayne (il prossimo Panic Carefully, The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7, La teoria del tutto), anche produttore esecutivo della serie, ha ottenuto candidature ai Golden Globe, ai Critics’ Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards per la sua interpretazione.

La prima stagione ha ottenuto numerose candidature ai principali premi internazionali, tra cui Golden Globe, Critics’ Choice Awards, SAG Awards ed Emmy. Con una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni, nel Regno Unito è diventata la nuova serie più vista di sempre, col primo episodio che ha raggiunto ben 7 milioni di spettatori. Grande successo anche in Italia, dove è risultata la serie Sky Original britannica più vista di sempre.