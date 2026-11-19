Il sicario creato da Frederick Forsyth ha ancora il volto di Eddie Redmayne. Il primo teaser della seconda stagione di The Day of the Jackal attinge alle sequenze d’apertura. Nel cast tornano Úrsula Corberó e Charles Dance, mentre tra i nuovi ingressi figurano Pablo Schreiber e Matt Bomer. I nuovi episodi della serie Sky Original arrivano da marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Eddie Redmayne torna nei panni del celebre, enigmatico sicario nel primo teaser dei nuovi episodi del successo globale THE DAY OF THE JACKAL, la pluripremiata serie Sky Original dall’omonimo romanzo di Frederick Forsyth (e dal celebre adattamento cinematografico del 1973). La seconda stagione è in arrivo a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tratto dalle sequenze iniziali della nuova stagione, il teaser offre un primo assaggio dell'azione ad alta tensione e degli scenari internazionali che caratterizzeranno i nuovi episodi.
Redmayne (il prossimo Panic Carefully, The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7, La teoria del tutto), anche produttore esecutivo della serie, ha ottenuto candidature ai Golden Globe, ai Critics’ Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards per la sua interpretazione.
La prima stagione ha ottenuto numerose candidature ai principali premi internazionali, tra cui Golden Globe, Critics’ Choice Awards, SAG Awards ed Emmy. Con una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni, nel Regno Unito è diventata la nuova serie più vista di sempre, col primo episodio che ha raggiunto ben 7 milioni di spettatori. Grande successo anche in Italia, dove è risultata la serie Sky Original britannica più vista di sempre.
il cast e la produzione
Tornano nel cast Úrsula Corberó (La casa di carta, Burning Body), Charles Dance (Il Trono di Spade, The King’s Man), Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia Vol. 3, The Split), Eleanor Matsuura (The Walking Dead, I Used to Be Famous), Adam James (Mr Bates vs The Post Office, Vigil), Christy Meyer (The Amateur, Episodes) e Corey Johnson (The Bourne Ultimatum). Tra le new entry della seconda stagione figurano Pablo Schreiber (Halo, Den of Thieves, Orange Is the New Black), Weruche Opia (Genius MLK/X, The Jetty, High Desert), Matt Bomer (White Collar, Compagni di viaggio - Fellow Travellers) e Pia Tjelta (Jo Nesbø’s Detective Hole, No Comment, Don’t Call Me Mama).
La serie, che unisce la forza creativa di Universal Studio Group alla portata globale di Sky e Peacock, è prodotta da Carnival Films (All Her Fault, Downton Abbey, Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103), pluripremiata casa di produzione parte di Universal Global Television, divisione di Universal Studio Group.
Il ruolo di lead writer della seconda stagione è affidato a David Harrower (Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103), mentre la regia è di Brian Kirk (Il Trono di Spade, Luther, Boardwalk Empire), candidato agli IFTA Awards per il suo lavoro nella prima stagione. Le riprese si sono svolte in Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito.
Sono produttori esecutivi Gareth Neame, Nigel Marchant, Marianne Buckland (Carnival Films), Eddie Redmayne, David Harrower, Brian Kirk, Sam Hoyle (Sky), Sue Naegle e Ronan Bennett. Lis Steele è produttrice della serie.
La serie è stata venduta in quasi 200 territori nel mondo, NBCUniversal Global TV Distribution che ne cura la distribuzione internazionale.