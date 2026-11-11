ChiaroScuro, cast della serie tv con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon

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ChiaroScuro è la nuova serie crime italiana disponibile su Netflix dall'11 novembre, composta da otto episodi. Ambientata nel mondo dell'arte, racconta l'indagine su un killer che costruisce i propri delitti ispirandosi a celebri opere pittoriche. Al centro della storia ci sono l'esperto d'arte Cosmo Speranza e l'ispettore Angelo Tiberi, interpretati rispettivamente da Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, affiancati da Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Alessandro Preziosi, Paz Vega e Aurora Giovinazzo. Scopriamo il cast.