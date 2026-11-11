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ChiaroScuro, cast della serie tv con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon su Netflix da oggi

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Un'indagine fuori dagli schemi prende forma tra tele, falsi d'autore e omicidi nella nuova produzione italiana di Netflix, disponibile dall'11 novembre. La vicenda prende avvio dalla morte del direttore di un museo e dal furto di un dipinto, dando il via a una caccia al responsabile in cui le opere d'arte diventano parte integrante del mistero. Da Andrea Lattanzi e Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Alessandro Preziosi, Paz Vega e Aurora Giovinazzo, ecco il cast

A cura di Camilla Sernagiotto 

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