ChiaroScuro, cast della serie tv con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon su Netflix da oggi
Un'indagine fuori dagli schemi prende forma tra tele, falsi d'autore e omicidi nella nuova produzione italiana di Netflix, disponibile dall'11 novembre. La vicenda prende avvio dalla morte del direttore di un museo e dal furto di un dipinto, dando il via a una caccia al responsabile in cui le opere d'arte diventano parte integrante del mistero. Da Andrea Lattanzi e Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Alessandro Preziosi, Paz Vega e Aurora Giovinazzo, ecco il cast
A cura di Camilla Sernagiotto