Matilde Gioli, il dolore per la morte del cane Kalel

Matilde Gioli, dolore per la morte del cane Kalel: "Non ero pronta a vivere senza di te"Spettacolo
L'attrice ha detto addio all'inseparabile compagno di vita a quattro zampe: "Con te muore una parte della mia anima"
“Non ero pronta per questo dolore. Ero pronta per tante altre cose ma non per questo”. In un post Instagram, Matilde Gioli, 37 anni, ha detto addio all’amato e inseparabile cagnolino Kalel. “Mi hai donato i sei anni più profondi, divertenti, significativi e intensi della mia vita. Hai lottato come un drago fino alla fine ma poi mi hai guardata e mi hai detto “mamma sono stanco””. Il commiato prosegue: “Credo che tu sia venuto su questo mondo con la precisa missione di rendermi migliore e aiutarmi a crescere. L’hai fatto amore mio, grazie a te ho scoperto di avere una forza che non mi sarei mai sognata. Temo che tu abbia mollato proprio perché hai sentito che io potevo camminare da sola e a quel punto hai deciso di lasciarti andare e riposare in pace. Sappi che non ero pronta a vivere senza di te. Mi sta sanguinando il cuore e vorrei tornare indietro nel tempo solo per poterti ancora sentir respirare sul mio petto”. Ha concluso: “Grazie Kalel per quello che hai fatto per me, con te muore una parte della mia anima. Ora riposa tranquillo e corri sulle spiagge come ti piace tanto fare”.
GLI ALTRI CASI, DA LEWIS HAMILTON A LINDSEY VONN
Matilde Gioli è una grande amante degli animali. Sui suoi profili social ha pubblicato foto con cani, gatti, cavalli e asinelli. Il legame tra la protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani 4 e Kalel, però, spiccava su tutti. Il lutto per un animale, del resto, ha colpito anche altri personaggi celebri come il pilota della Ferrari Lewis Hamilton, che nel settembre 2025 ha annunciato la morte del suo bulldog Roscoe. Per stargli vicino nelle ultime ore di vita, aveva anche saltato alcuni test in pista. Nel febbraio 2026, inoltre, la sciatrice Lindsey Vonn aveva detto addio al suo Leo, morto mentre lei si trovava in ospedale dopo l’incidente alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Durante una puntata di Ballando con le Stelle, infine, Nancy Brilli aveva espresso pubblicamente la propria sofferenza per la perdita del cane Margot.
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IL LUTTO PER GLI ANIMALI
Gli psicologi definiscono spesso il lutto per un animale un lutto non riconosciuto, espressione che il sociologo Kenneth Doka aveva introdotto nel 1989 per indicare le perdite che la società tende a sminuire. In tal caso, l'elaborazione del dolore risulta più difficile, perché la sofferenza rischia di essere così vissuta nella vergogna o nel silenzio. Gli specialisti consigliano invece di dare un nome al dolore e di non minimizzarlo, magari condividendolo con coloro che possono capirlo o creando un piccolo rito di saluto che può includere un album di foto, un gesto a nome dell'amato compagno di vita o un albero da piantare. Se la sofferenza restasse molto intensa, o se pesasse sulla vita quotidiana, gli esperti consigliano di rivolgersi al più presto a un medico o a un professionista. In ogni caso, l’omaggio sui social di Matilde Gioli al cagnolino Kalel rappresenta una manifestazione di amore profondo e incondizionato, che ha unito i due per lunghi anni e che continuerà a sopravvivere nel cuore dell’attrice al di là del tempo e dello spazio.
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