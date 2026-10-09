Matilde Gioli, il dolore per la morte del cane Kalel

“Non ero pronta per questo dolore. Ero pronta per tante altre cose ma non per questo”. In un post Instagram, Matilde Gioli, 37 anni, ha detto addio all’amato e inseparabile cagnolino Kalel. “Mi hai donato i sei anni più profondi, divertenti, significativi e intensi della mia vita. Hai lottato come un drago fino alla fine ma poi mi hai guardata e mi hai detto “mamma sono stanco””. Il commiato prosegue: “Credo che tu sia venuto su questo mondo con la precisa missione di rendermi migliore e aiutarmi a crescere. L’hai fatto amore mio, grazie a te ho scoperto di avere una forza che non mi sarei mai sognata. Temo che tu abbia mollato proprio perché hai sentito che io potevo camminare da sola e a quel punto hai deciso di lasciarti andare e riposare in pace. Sappi che non ero pronta a vivere senza di te. Mi sta sanguinando il cuore e vorrei tornare indietro nel tempo solo per poterti ancora sentir respirare sul mio petto”. Ha concluso: “Grazie Kalel per quello che hai fatto per me, con te muore una parte della mia anima. Ora riposa tranquillo e corri sulle spiagge come ti piace tanto fare”.