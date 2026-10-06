ChiaroScuro, il trailer della serie Netflix. VIDEO

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ChiaroScuro, trailer della serie thriller comedy su Netflix con Pierpaolo Spollon. VIDEO

Serie TV

Vittoria Romagnuolo

Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di "ChiaroScuro", la serie televisiva targata Lux Vide e diretta da Jan Maria Michelini ambientata nel mondo dell'arte con protagonisti Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi insieme a un cast internazionale nel quale spiccano Alessandro Preziosi, Romana Maggiora Vergano, Matilde Gioli e Paz Vega. Il debutto in streaming è atteso per il prossimo 11 novembre.

Debutta l'11 novembre su Netflix, visibile in streaming anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, ChiaroScuro, la nuova serie televisiva tra crime e comedy diretta da Jan Maria Michelini con protagonisti un formidabile cast di attori italiani e internazionali. 
Il trailer svela in anteprima molte immagini e immerge il pubblico nei misteri della Capitale che si intrecciano a quelli della storia dell'arte.
A sciogliere i nodi, il duo composto dall'ispettore Angelo Tiberi e l'art advisor Cosmo Speranza, interpretati rispettivamente da Andrea Lattanzi e Pierpaolo Spollon, biondo per l'occasione, come si vede nel trailer disponibile in testa a questo videoarticolo.

Arte e crimine a Roma

Una scena del crimine può essere contraffatta o anche costruita ad arte per dialogare in maniera crudele con chi è chiamato a indagare e rendere giustizia alle vittime. 
Alcuni delitti che hanno a che fare col mondo dell'arte mettono a confronto l'ispettore Tiberi e l'esperto d'arte con un occhio infallibile per le contraffazioni Speranza. 
I due, molto diversi per natura e per istinto, saranno protagonisti di una indagine che metterà, in particolare Cosmo Speranza a confronto con il passato.
Qualcuno gli sta inviando dei segnali e tutti puntano in direzione del suicidio di suo padre, avvenuto molti anni prima. 

Un cast stellare 

In ChiaroScuro, un crime che è anche una buddy comedy animata dal confronto tra Spollon e Lattanzi, due tra i più talentuosi interpreti italiani della loro generazione, il pubblico amerà ritrovare molti altri nomi del cinema e della serialità italiana i cui lavori hanno superato i confini nazionali. 
Nel cast ci sono anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo. Paz Vega e Alessandro Preziosi hanno partecipato al progetto con ruoli secondari ma fondamentali per la trama. 

La serie tv è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle. Nel team di scrittura hanno lavorato Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi. Jan Maria Michelini, regista romano, vanta grande esperienza nella serialità nazionale, da DOC - Nelle tue mani a Blanca, Sandokan, Don Matteo e Diavoli. 
 

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