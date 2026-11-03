Elena Maganini, morta a 70 anni la montatrice premiata agli Emmy

La montatrice statunitense, che con il suo lavoro sull’episodio pilota di Dexter vinse un Emmy, è morta il 21 ottobre a Burbank, in California. Aveva legato il suo nome soprattutto al regista John McNaughton, con cui ha firmato titoli di culto come Henry - Pioggia di sangue e Sex Crimes - Giochi pericolosi

Il cinema e la televisione americana salutano Elena Maganini, una delle montatrici più apprezzate degli ultimi quarant’anni.

Maganini è morta martedì 21 ottobre a Burbank, in California, per le complicazioni di un tumore al seno, all’età di 70 anni. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi da Variety. Era membro dell’American Cinema Editors, l’associazione che riunisce i montatori più importanti dell’industria statunitense. Il 15 novembre è in programma una cerimonia per ricordarla al Fine Arts Theatre di Beverly Hills.

Dagli inizi a Chicago a Henry - Pioggia di sangue

Maganini, nata a Chicago, si è laureata all’Università dell’Illinois. Si è poi formata nel cinema al Columbia College della sua città. I primi passi nel mestiere li ha mossi nella pubblicità, lavorando per la casa di produzione Sinnot & Associates. Il debutto nel lungometraggio è arrivato nel 1986 con Henry - Pioggia di sangue, l’opera prima di John McNaughton. Il film, ispirato alla figura del serial killer Henry Lee Lucas, è diventato negli anni un titolo di culto del cinema indipendente americano. Su quel set Maganini ha curato sia il montaggio sia il montaggio del suono.

Il lungo sodalizio con John McNaughton

Da quel primo film nacquee una collaborazione che sarebbe durata decenni. Per McNaughton la montatrice ha lavorato tra gli altri a Lo sbirro, il boss e la bionda, a The Borrower e a Sex Crimes - Giochi pericolosi, il thriller del 1998 con Matt Dillon, Neve Campbell e Kevin Bacon. Tra i titoli realizzati insieme ci sono anche Sex, Drugs and Rock & Roll, Speaking of Sex e Lansky. Fuori da questo sodalizio ha montato pellicole come Next Friday e Ed Gein, oltre a uno degli episodi del film corale Four Rooms.