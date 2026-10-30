S.W.A.T. Exiles, trama e cast della serie tv

Introduzione
Da sabato 31 ottobre, in prima serata su Rai 2, debutta lo spin-off di S.W.A.T. con Shemar Moore di nuovo nei panni del sergente Daniel “Hondo” Harrelson. Richiamato in servizio dopo un ritiro forzato, il protagonista dovrà guidare un’unità sperimentale formata da giovani reclute imprevedibili. Nel cast anche Ronen Rubinstein, Freddy Miyares, Zyra Gorecki, Lucy Barrett e Adain Bradley
Quello che devi sapere
La trama
La squadra speciale della polizia di Los Angeles torna in tv, ma con volti quasi del tutto nuovi. S.W.A.T. Exiles, la serie nata dalle ceneri del poliziesco andato in onda dal 2017, arriva in Italia sabato 31 ottobre alle 21:20 su Rai 2. Negli Stati Uniti ha esordito il 25 settembre su Starz, con un’impostazione più cupa e un ritmo diverso rispetto al titolo che l’ha preceduta. Al centro della storia c’è ancora Daniel “Hondo” Harrelson, ex leader della squadra S.W.A.T. del Los Angeles Police Department. Dopo una missione finita male, nella quale la sua unità è rimasta coinvolta nella morte poco chiara di un ragazzo, il sergente è stato costretto a lasciare il distintivo. Quando sembra che la sua carriera sia ormai chiusa, arriva una proposta inattesa: mettersi alla guida di un programma sperimentale, considerato l’ultima possibilità per un gruppo di agenti giovani e senza esperienza sul campo. Per Hondo la sfida è doppia, perché deve colmare la distanza generazionale con le nuove leve e, allo stesso tempo, salvare il corpo speciale che ha segnato la sua vita. A complicare le cose c’è il sospetto che qualcuno, all’interno del dipartimento, voglia vederlo fallire.
Una squadra di reclute difficili
Il cuore della serie è il rapporto tra il veterano e i suoi nuovi uomini. Le reclute si rivelano dotate ma instabili. E, già dal primo episodio, intitolato Clean Entry, emergono problemi molto più seri di quanto il sergente si aspettasse. Durante la fase di casting, la produzione aveva descritto profili molto diversi tra loro: un ex marine cresciuto a South Central, un agente sotto copertura con una sparatoria discussa alle spalle, un’ex prima del corso in accademia che, pur avendo subito un’amputazione, rifiuta di restare dietro una scrivania, un talento tattico con poche capacità relazionali e un’ex reginetta di bellezza diventata “influencer” delle forze dell’ordine. Un mosaico di caratteri che Hondo dovrà trasformare in una squadra affidabile.
Il cast della serie
Shemar Moore, già volto amatissimo di Criminal Minds e prima ancora della soap Febbre d’amore, guida un cast quasi interamente rinnovato. Ronen Rubinstein, noto per 9-1-1: Lone Star, è Jude Callan, mentre Freddy Miyares, visto nella miniserie When They See Us, interpreta Ethan Cole. Zyra Gorecki, già nel cast di La Brea, è Cassidy Han, Lucy Barrett è Samantha “Sammy” Bishop e Adain Bradley, conosciuto per All American, veste i panni di Malik Henderson. Nel primo episodio tornano anche due volti storici della serie madre: Jay Harrington nel ruolo del sergente David “Deacon” Kay e Patrick St. Esprit in quello del comandante Robert Hicks. Nella stagione compare inoltre David Lim, che riprende il personaggio di Victor Tan.
Lo spin-off nato dalla cancellazione
La nuova serie nasce da una vicenda produttiva piuttosto movimentata. S.W.A.T., trasmessa per otto stagioni, era stata cancellata più volte e salvata a furor di popolo, fino allo stop definitivo arrivato nel marzo 2025. Meno di due giorni dopo è stato annunciato lo spin-off, con Moore anche tra i produttori esecutivi. “Pensavo che l’idea di S.W.A.T. non fosse esaurita”, ha spiegato l’attore, che ha attribuito ai fan il merito di aver tenuto viva la serie. L’esclusione di gran parte del vecchio cast, però, non è passata inosservata. Jay Harrington ha definito deludente il modo in cui la notizia è stata comunicata, pur confermando la sua amicizia con Moore e osservando che “non ti è dovuto nulla solo perché hai dato il tuo tempo”.
Produzione e seconda stagione
Sviluppata e guidata dallo showrunner Jason Ning, la serie è prodotta da Original Film e Sony Pictures Television, con Neal H. Moritz tra i produttori esecutivi. Il pilot è diretto da Kevin Tancharoen. Le riprese si sono svolte tra Los Angeles e il resto della California, da settembre 2025 a febbraio 2026. La prima stagione è composta da dieci episodi, e il futuro sembra già assicurato: ad agosto, ancora prima del debutto americano, Starz ha confermato il rinnovo per una seconda stagione.