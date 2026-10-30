S.W.A.T. Exiles, trama e cast della serie tv

La nuova serie nasce da una vicenda produttiva piuttosto movimentata. S.W.A.T., trasmessa per otto stagioni, era stata cancellata più volte e salvata a furor di popolo, fino allo stop definitivo arrivato nel marzo 2025. Meno di due giorni dopo è stato annunciato lo spin-off, con Moore anche tra i produttori esecutivi. “Pensavo che l’idea di S.W.A.T. non fosse esaurita”, ha spiegato l’attore, che ha attribuito ai fan il merito di aver tenuto viva la serie. L’esclusione di gran parte del vecchio cast, però, non è passata inosservata. Jay Harrington ha definito deludente il modo in cui la notizia è stata comunicata, pur confermando la sua amicizia con Moore e osservando che “non ti è dovuto nulla solo perché hai dato il tuo tempo”.