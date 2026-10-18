Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie TV

Below è l'ennesima riprova del grande momento dell'horror in tv

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

La serie creata da Jesse McKeown, con Johs Hartnett protagonista, è l'emblema di come il genere abbia trovato uno straordinario slancio sul piccolo schermo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ