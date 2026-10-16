Il via libera ufficiale è arrivato a maggio, con Meredith Averill nel ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. Tra i produttori figurano Kilter Films con Lisa Joy, che dirigerà anche l’episodio pilota, Jonathan Nolan e Athena Wickham, oltre a Outlier Society di Michael B. Jordan ed Elizabeth Raposo e a Premeditated Productions di Liz Pelletier e Sherryl Clark. Proprio Jordan, in passato, aveva spiegato che per il cast non c’erano “scelte ovvie” e che la serie non sarebbe risultata banale. La saga dell’Empireo comprende al momento Fourth Wing, Iron Flame e Onyx Storm, ma il progetto dell’autrice prevede cinque volumi in totale. Prime Video non ha ancora comunicato una data di debutto.