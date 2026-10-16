Fourth Wing, scelti i protagonisti del cast: saranno Esther McGregor ed Emilio SakrayaSerie TV
Introduzione
La serie Prime Video tratta dalla saga romantasy di Rebecca Yarros ha finalmente i suoi Violet Sorrengail e Xaden Riorson. A interpretarli saranno la figlia d’arte vista in We Were Liars e l’attore tedesco già indicato da tempo dai fan come candidato ideale. Ecco cosa sappiamo
Quello che devi sapere
La scelta
Dopo anni di ipotesi, fancast e indizi sui social, l’attesa è finita. Secondo quanto riportato da Variety, Esther McGregor vestirà i panni di Violet Sorrengail, mentre Emilio Sakraya sarà Xaden Riorson, nell'adattamento del romanzo Fourth Wing. Amazon non ha voluto commentare. La notizia, circolata il 15 ottobre, definisce la coppia centrale della serie, ambientata in un’accademia militare dove i cadetti si addestrano a cavalcare i draghi.
Chi è Esther McGregor
Ventiquattro anni, figlia di Ewan McGregor, Esther McGregor si è fatta notare ne L'estate dei segreti perduti e nei film del 2024 Babygirl e La stanza accanto di Pedro Almodóvar. Nella serie Prime Video tratta dal romanzo di E. Lockhart era Mirren Sinclair Sheffield, mentre in Obi-Wan Kenobi aveva un piccolo ruolo come Tetha Grig. In questo periodo è impegnata anche sul set di Life Is Strange, adattamento del celebre videogioco sempre per Prime Video.
Chi è Emilio Sakraya
Emilio Sakraya ha recitato in Those About to Die e Warrior Nun e ha da poco chiuso le riprese della terza stagione di One Piece su Netflix, dove interpreta Koza. Nel suo curriculum ci sono anche la serie 4 Blocks e il film di Til Schweiger del 2021 Die Rettung der uns bekannten Welt. Il suo nome non sorprende i lettori: a inizio 2025 aveva alimentato le voci dellla sua partecipazione a Fourth Wing con un post su Instagram accompagnato da un’emoji a forma di drago, ed era poi stato fotografato mentre leggeva il libro di Yarros.
La trama della serie
La storia segue Violet, costretta dalla madre, la generale Lilith Sorrengail, a rinunciare al sogno di diventare Scriba per entrare al Basgiath War College. Qui dovrà addestrarsi come cavaliere di draghi nel regno di Navarre, tra prove spietate e rischio costante di morte. All’accademia vige un’unica regola: diplomarsi o morire. Xaden è un altro cadetto, legato a un passato familiare che lo mette in rotta di collisione con la protagonista, dando vita a quella dinamica da nemici ad amanti che rappresenta il cuore dei romanzi.
Il team dietro l'adattamento e cosa aspettarsi
Il via libera ufficiale è arrivato a maggio, con Meredith Averill nel ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. Tra i produttori figurano Kilter Films con Lisa Joy, che dirigerà anche l’episodio pilota, Jonathan Nolan e Athena Wickham, oltre a Outlier Society di Michael B. Jordan ed Elizabeth Raposo e a Premeditated Productions di Liz Pelletier e Sherryl Clark. Proprio Jordan, in passato, aveva spiegato che per il cast non c’erano “scelte ovvie” e che la serie non sarebbe risultata banale. La saga dell’Empireo comprende al momento Fourth Wing, Iron Flame e Onyx Storm, ma il progetto dell’autrice prevede cinque volumi in totale. Prime Video non ha ancora comunicato una data di debutto.