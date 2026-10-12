La regia è firmata da Kiko Rosati, che aveva già diretto la seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia. La sceneggiatura porta la firma di Monica Zapelli come headwriter, insieme a Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, e adatta il romanzo omonimo di Ilaria Tuti pubblicato da Longanesi. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Publispei, la società di Verdiana Bixio, realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Il set è stato allestito soprattutto in Friuli, tra Udine, Aquileia e Cividale del Friuli, mentre altre scene sono state girate a Roma e nel Lazio.