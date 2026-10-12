Introduzione
Elena Sofia Ricci torna nei panni della profiler creata da Ilaria Tuti con “Figlia della cenere”, terzo capitolo della serie di Rai1. Tra un assassino seriale che lascia dietro di sé segni rituali, e un ex marito che ricompare a Udine, il commissario dovrà fare i conti con il caso più personale della sua carriera
Quello che devi sapere
Quando va in onda la terza stagione
Il debutto di Casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere è fissato per lunedì 12 ottobre, in prima serata su Rai1. La nuova stagione conta otto episodi (di circa cinquanta minuti ciascuno), distribuiti in quattro serate. Come i capitoli precedenti, le puntate potranno essere seguite anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia on demand dopo la messa in onda. Si tratta del terzo appuntamento con la commissaria friulana, dopo Fiori sopra l’inferno, arrivato su Rai1 nel febbraio 2023, e Ninfa dormiente. La seconda stagione aveva superato in media il 22% di share, sfiorando i quattro milioni di spettatori.
La trama: un nuovo assassino seriale in Friuli
La vicenda riparte a cinque mesi di distanza dalla conclusione dell’indagine sulla Ninfa dormiente. Teresa Battaglia e i suoi due ispettori, Massimo Marini e Giacomo Parisi, vengono chiamati sulla scena di un delitto particolarmente brutale: la vittima è un anziano in pensione, sul cui cadavere l’assassino ha infierito dopo la morte, tagliandogli le falangi e sfondandogli lo sterno. In un primo momento le tracce genetiche del figlio dell’uomo, rinvenute sul luogo del crimine, sembrano chiudere il caso. Ma, quando un secondo omicidio ripete lo stesso schema, per la profiler non restano dubbi: c’è un serial killer in azione. Le indagini porteranno alla luce un filo che unisce le vittime, legato a episodi di molestie rimasti nascosti per anni.
Il ritorno di Sebastiano e il passato di Teresa
Non ci sarà solo il caso, a darle filo da torcere: Teresa Battaglia dovrà affrontare anche un fantasma della sua vita privata. A Udine ricompare infatti Sebastiano, l’ex marito violento, trasferitosi in città con una nuova compagna. L'uomo accusa Teresa di essere l’autrice di alcune minacce anonime ricevute di recente. Un confronto doloroso, il loro, che costringe il commissario a riaprire ferite mai rimarginate, mentre continua a convivere con una malattia che mette alla prova la sua memoria. Secondo Elena Sofia Ricci, questa stagione mostrerà per la prima volta in modo diretto ciò che finora era stato solo evocato: "Teresa è una donna che ha subito ferite profondissime e traumi assurdi che in questa serie vedremo emergere in modo esplicito".
Il cast di Figlia della cenere
Elena Sofia Ricci guida ancora una volta il gruppo nel ruolo della protagonista. Tornano al suo fianco Gianluca Gobbi, che interpreta l’ispettore capo Giacomo Parisi, e Giuseppe Spata, nei panni del giovane ispettore Massimo Marini. Maurizio Donadoni dà invece volto a Sebastiano, l’ex marito di Teresa. Completano il cast Fausto Maria Sciarappa, Sara Drago, Giulia Petrungaro, Maria Bajma-Riva, Ettore Belmondo e Massimo Poggio.
Regia, scrittura e luoghi delle riprese
La regia è firmata da Kiko Rosati, che aveva già diretto la seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia. La sceneggiatura porta la firma di Monica Zapelli come headwriter, insieme a Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, e adatta il romanzo omonimo di Ilaria Tuti pubblicato da Longanesi. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Publispei, la società di Verdiana Bixio, realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Il set è stato allestito soprattutto in Friuli, tra Udine, Aquileia e Cividale del Friuli, mentre altre scene sono state girate a Roma e nel Lazio.