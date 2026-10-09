Bridgerton, arriva lo spin-off su Lady Violet da giovane

Va in produzione una nuova storia ambientata nell'universo di "Bridgerton", le vicende di Violet Ledger, la giovane nobile che sposerà l'ottavo Visconte Bridgerton, un prequel dei fatti della serie televisiva principale, imperdibile per i fan Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A sorpresa, mentre la produzione della quinta stagione di Bridgerton è ancora in pieno svolgimento a Londra, online, sui canali ufficiali dello show, è apparso un messaggio scritto dallo stile inequivocabile, un annuncio dal tono importante impresso su carta decorata con i glicini, simbolo della iconica serie televisiva.

Presto l'universo di Bridgerton farà posto a un nuovo titolo, una serie spin-off che avrà come soggetto le vicende di Lady Violet, la madriarca della famiglia Bridgerton, che il pubblico del piccolo schermo identifica in Ruth Gemmell.

La nuova serie limitata, che non ha ancora un titolo ufficiale, racconterà la giovinezza di Lady Violet, dunque, sarà un prequel della serie principale. Nello specifico, si concentrerà sulla nascita dell'amore tra la protagonista e il Visconte Edmund Bridgerton.

Un prequel su Lady Violet e il Visconte Edmund Manca ancora un po' di tempo per il debutto di Bridgerton 5 - il nuovo ciclo di episodi arriverà nel 2027 ma Netflix non ha ancora precisato quando - per cui, con le riprese ancora in corso e in programma fino alla fine dell'anno, occorre iniziare a lavorare d'immaginazione su una nuova storia e i nuovi sogni romantici, questa volta, avranno per protagonista Lady Violet Ledger.

Netflix ha acceso il semaforo verde alla produzione della serie limitata che descriverà l'amore tra lei e l'ottavo Visconte Bridgerton, Edmund, diventato poi padre degli otto figli che il pubblico conosce bene.

Nell'universo di Bridgerton, precisamente nello spin-off Queen Charlotte, c'è già stata una Lady Violet giovane, personaggio interpretato da Connie Jenkins-Greig. Non è chiaro se l'attrice britannica riprenderà il ruolo o se ci sarà un nuovo casting.

Per adesso Netflix ha iniziato ad incuriosire il pubblico col soggetto e a dare appuntamento ai fan con gli aggiornamenti online di Lady Whistledown. Leggi anche Bridgerton 5, Shonda Rhimes sulla quinta stagione: "Sono emozionata"

Al lavoro un team collaudato La nuova produzione potrebbe avere un titolo simile a quello dello spin-off sulla Regina Carlotta. Per Variety un possibile titolo potrebbe essere "Lady Violet: A Bridgerton Story".

Showrunner saranno Shonda Rhimes con Shondaland e Nicholas Nardini, già produttore dello spin-off sulla Regina Carlotta e autore di Scandal, titolo di punta tra le produzioni della compagnia di Rhimes.

Sarà produttore esecutivo e regista Tom Verica, produttore storico di Bridgerton nonché regista di vari episodi della serie, dietro la macchina da presa anche di La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton e altri show popolari su Netflix come Inventing Anna.

Per la produzione e la distribuzione della nuova serie limitata su Lady Violet non sono al momento stati indicati tempi, tutto è ancora da svelare. Certamente vedremo prima la quinta stagione di Bridgerton che, come è noto, si dedicherà alla vita sentimentale di Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd.