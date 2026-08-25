Un sacrificio di sangue, trama e cast della serie tv crime svedese da guardare su NetflixSerie TV
Introduzione
Un sacrificio di sangue è la nuova serie tv crime svedese approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e già amatissima dal pubblico appassionato del genere "nordic noir".
Qui il noir di stampo (e provenienza) del Nord torna a puntare su atmosfere cupe, indagini ad alta tensione e rapporti familiari difficili con una serie televisiva crime ambientata a Stoccolma.
In Un sacrificio di sangue la produzione costruisce il proprio mistero attorno a una serie di omicidi che coinvolgono direttamente le forze dell'ordine e a un rapporto padre-figlio tutt'altro che semplice. Al centro della vicenda ci sono infatti due detective appartenenti a generazioni diverse, costretti a mettere da parte vecchi contrasti per affrontare un caso particolarmente delicato.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Un sacrificio di sangue, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: un serial killer prende di mira la polizia
Nella serie tv Un sacrificio di sangue, Thomas è un investigatore capo di Stoccolma che si trova a lavorare su un caso che assume rapidamente contorni inquietanti. Un assassino prende di mira gli agenti di polizia, trasformando gli stessi membri delle forze dell'ordine in vittime di una serie di delitti. Per affrontare l'indagine, Thomas deve ricorrere all'esperienza del padre Alfred, un ex detective con cui da tempo esiste un rapporto problematico.
La collaborazione tra i due non è quindi soltanto professionale. Mentre cercano di individuare il responsabile degli omicidi, padre e figlio sono costretti a confrontarsi anche con le tensioni che hanno segnato il loro rapporto. L'indagine diventa così il punto d'incontro tra la caccia a un serial killer e una relazione familiare da ricostruire, in un racconto che mantiene il mistero senza svelare in anticipo gli sviluppi principali.
Cast e personaggi: Jakob Oftebro è Thomas
Nella serie tv Un sacrificio di sangue, a interpretare Thomas è Jakob Oftebro, attore norvegese noto anche per il ruolo di Hamilton. Il protagonista è un investigatore capo chiamato a guidare le indagini sugli omicidi degli agenti e a confrontarsi con il ritorno del padre nella propria vita professionale.
Peter Andersson interpreta invece Alfred Berg, l'ex detective e padre di Thomas. La sua esperienza nelle forze dell'ordine si rivela importante per l'inchiesta, ma la collaborazione con il figlio riporta inevitabilmente in superficie le difficoltà del loro rapporto.
Nel cast principale figura anche Electra Hallman, che interpreta Natalie Eklund. Accanto a loro recitano Alexander Abdallah nel ruolo di John-Jo Persson, Henrik Norlén in quello di Max Abrahamsson, Lisette T. Pagler nei panni di Charlotte Berg e Anders Mossling nel ruolo di Lucas Lind.
Completano il cast Irina Björklund, che interpreta Rebecca Björklund, Lotta Aldgård nel ruolo di Helene Bengtsson, Alva Peedu Järmén nei panni di Bonnie Berg, Jakob Fahlstedt come Viktor Falk e Anna-Maria Käll nel ruolo di Britta Sköld. Maria Grudemo El Hayek interpreta Ingrid, mentre Magnus Krepper veste i panni di Peter Johansson. Nella serie compaiono inoltre Magnus Hulth nel ruolo di Joachim, Linn Bergstam in quello di Stina Sandberg, David Tainton come David Rolander e Tiffany Kronlöf nei panni di Paula Hägglund.
Produzione: da George Kay a Kristoffer Nyholm
Un sacrificio di sangue, il cui titolo originale è Blodsoffer e quello internazionale Blood Sacrifice, è una produzione svedese del 2026 ideata da George Kay, autore conosciuto per serie come Lupin e Hijack. La regia è affidata a Kristoffer Nyholm, che ha lavorato anche a Taboo.
La serie si inserisce nel filone del nordic noir e utilizza la dimensione investigativa per sviluppare anche il tema del rapporto tra padre e figlio. La componente crime e quella familiare procedono quindi parallelamente, mentre l'indagine sugli omicidi dei poliziotti rappresenta il principale elemento di tensione narrativa.
Gli aspetti tecnici: cinque episodi per la prima stagione
La prima stagione di Un sacrificio di sangue è composta da cinque episodi, ciascuno della durata media di circa 60 minuti. La produzione appartiene al genere poliziesco e segue la struttura della serie a lunga narrazione, sviluppando il caso attraverso l'arco complessivo della stagione.
La prima visione è arrivata giovedì 20 agosto 2026, mentre la distribuzione è affidata a Netflix. La serie è attualmente composta da una sola stagione, indicata come produzione in corso.
Con la sua combinazione di thriller investigativo, atmosfera nordic noir e conflitto familiare, Un sacrificio di sangue porta su Netflix una storia nella quale la caccia a un assassino diventa anche l'occasione per mettere alla prova una complicata relazione tra padre e figlio.