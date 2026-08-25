Un sacrificio di sangue, il cui titolo originale è Blodsoffer e quello internazionale Blood Sacrifice, è una produzione svedese del 2026 ideata da George Kay, autore conosciuto per serie come Lupin e Hijack. La regia è affidata a Kristoffer Nyholm, che ha lavorato anche a Taboo.

La serie si inserisce nel filone del nordic noir e utilizza la dimensione investigativa per sviluppare anche il tema del rapporto tra padre e figlio. La componente crime e quella familiare procedono quindi parallelamente, mentre l'indagine sugli omicidi dei poliziotti rappresenta il principale elemento di tensione narrativa.