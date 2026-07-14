Delitto sul Lago di Garda, casting aperto per la serie Disney+ diretta da Laura BispuriSerie TV
Sulle rive del famoso lago italiano, sta per iniziare una nuova produzione televisiva destinata al pubblico internazionale. Sono iniziate le selezioni per individuare comparse e figurazioni speciali che prenderanno parte al progetto che porterà sul territorio gardesano una lavorazione di diverse settimane, con riprese programmate lungo la sponda bresciana del lago tra la fine di settembre e il 15 novembre 2026
Una nuova produzione televisiva destinata al pubblico internazionale si prepara a prendere forma sulle rive del Lago di Garda. Sono infatti iniziate le selezioni per individuare comparse e figurazioni speciali che prenderanno parte a Delitto sul Lago di Garda, titolo provvisorio della nuova serie originale realizzata per Disney+. Il progetto porterà sul territorio gardesano una lavorazione di diverse settimane, con riprese programmate lungo la sponda bresciana del lago tra la fine di settembre e il 15 novembre 2026.
L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per gli aspiranti partecipanti interessati a vivere dall'interno un'esperienza in una produzione televisiva di rilievo internazionale. La serie, che si inserisce tra le nuove produzioni italiane sviluppate per la piattaforma Disney+, sarà diretta da Laura Bispuri e vedrà coinvolto un team creativo composto da professionisti già affermati. Parallelamente all'avvio delle riprese, la produzione ha dato il via alla ricerca delle figure necessarie per completare il cast, aprendo ufficialmente le candidature agli adulti interessati.
Una produzione originale per Disney+
A firmare la produzione della serie è The Apartment, impegnata nella realizzazione di uno dei nuovi contenuti originali italiani destinati a Disney+. Dietro la macchina da presa ci sarà Laura Bispuri, mentre la sceneggiatura è stata affidata ad Alessandro Fabbri, Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella.
Il progetto si articolerà in sei episodi e trae ispirazione dal romanzo Murder on Lake Garda dello scrittore Tom Hindle. L'opera, appartenente al genere thriller, ha ottenuto un significativo successo a livello internazionale ed è stata pubblicata anche in Italia.
Approfondimento
Delitto sul Lago di Garda, casting per la nuova serie tv
La vicenda raccontata dalla serie
L'intreccio narrativo si sviluppa all'interno di una raffinata isola privata situata sul Lago di Garda, scelta come scenario delle nozze tra Leopoldo Vigevani, membro di una delle famiglie più influenti del Paese, ed Eva Bianchi, influencer seguita da milioni di persone.
Tra gli invitati è presente anche Lara, una giovane aspirante giornalista che è la compagna del fratello dello sposo. Per Lara l'evento rappresenta l'ingresso in un contesto dominato dal prestigio economico, dall'influenza sociale e da numerosi segreti. L'atmosfera della cerimonia cambia improvvisamente quando sulla spiaggia dell'isola viene rinvenuto un cadavere. L'interruzione dei collegamenti con l'esterno e il ritardo nell'arrivo delle forze dell'ordine costringono tutti gli ospiti a rimanere isolati, trasformando ciascuna delle persone presenti in un potenziale sospettato.
Nel corso delle indagini condotte per comprendere quanto accaduto, Lara scoprirà che dietro l'immagine apparentemente impeccabile della famiglia Vigevani si celano conflitti, interessi e motivazioni capaci di rendere chiunque un possibile assassino.
Approfondimento
Garda Cinema 2026: programma, ospiti, film e date del festival
Chi può candidarsi ai casting
La produzione ha aperto le selezioni per individuare comparse e figurazioni speciali maggiorenni che possano garantire la propria disponibilità durante il periodo delle riprese previsto sul Lago di Garda.
La partecipazione ai casting è riservata esclusivamente a candidati adulti. Per questo progetto, infatti, non è prevista la possibilità di presentare candidature per persone minorenni.
Come saranno raccolte le candidature
Le domande di partecipazione saranno acquisite attraverso un modulo online predisposto dalla produzione. Questo sistema consentirà di effettuare una prima fase di preselezione dei candidati, individuando i profili ritenuti più adatti alle esigenze della serie.
Approfondimento
4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta del Lago di Garda
16 serie tv da vedere a luglio, da Elle a La casa nella prateria
Luglio 2026 si preannuncia un mese ricchissimo per gli appassionati di serie tv, con novità in arrivo su tutte le principali piattaforme streaming. Dal reboot de La casa nella prateria e la seconmda stagione di Ransom Canyon, fino all'attesissima Elle, ecco cosa vedere