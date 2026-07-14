Sulle rive del famoso lago italiano, sta per iniziare una nuova produzione televisiva destinata al pubblico internazionale. Sono iniziate le selezioni per individuare comparse e figurazioni speciali che prenderanno parte al progetto che porterà sul territorio gardesano una lavorazione di diverse settimane, con riprese programmate lungo la sponda bresciana del lago tra la fine di settembre e il 15 novembre 2026 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova produzione televisiva destinata al pubblico internazionale si prepara a prendere forma sulle rive del Lago di Garda. Sono infatti iniziate le selezioni per individuare comparse e figurazioni speciali che prenderanno parte a Delitto sul Lago di Garda, titolo provvisorio della nuova serie originale realizzata per Disney+. Il progetto porterà sul territorio gardesano una lavorazione di diverse settimane, con riprese programmate lungo la sponda bresciana del lago tra la fine di settembre e il 15 novembre 2026. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per gli aspiranti partecipanti interessati a vivere dall'interno un'esperienza in una produzione televisiva di rilievo internazionale. La serie, che si inserisce tra le nuove produzioni italiane sviluppate per la piattaforma Disney+, sarà diretta da Laura Bispuri e vedrà coinvolto un team creativo composto da professionisti già affermati. Parallelamente all'avvio delle riprese, la produzione ha dato il via alla ricerca delle figure necessarie per completare il cast, aprendo ufficialmente le candidature agli adulti interessati.

Una produzione originale per Disney+ A firmare la produzione della serie è The Apartment, impegnata nella realizzazione di uno dei nuovi contenuti originali italiani destinati a Disney+. Dietro la macchina da presa ci sarà Laura Bispuri, mentre la sceneggiatura è stata affidata ad Alessandro Fabbri, Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella. Il progetto si articolerà in sei episodi e trae ispirazione dal romanzo Murder on Lake Garda dello scrittore Tom Hindle. L'opera, appartenente al genere thriller, ha ottenuto un significativo successo a livello internazionale ed è stata pubblicata anche in Italia. Approfondimento Delitto sul Lago di Garda, casting per la nuova serie tv

La vicenda raccontata dalla serie L'intreccio narrativo si sviluppa all'interno di una raffinata isola privata situata sul Lago di Garda, scelta come scenario delle nozze tra Leopoldo Vigevani, membro di una delle famiglie più influenti del Paese, ed Eva Bianchi, influencer seguita da milioni di persone. Tra gli invitati è presente anche Lara, una giovane aspirante giornalista che è la compagna del fratello dello sposo. Per Lara l'evento rappresenta l'ingresso in un contesto dominato dal prestigio economico, dall'influenza sociale e da numerosi segreti. L'atmosfera della cerimonia cambia improvvisamente quando sulla spiaggia dell'isola viene rinvenuto un cadavere. L'interruzione dei collegamenti con l'esterno e il ritardo nell'arrivo delle forze dell'ordine costringono tutti gli ospiti a rimanere isolati, trasformando ciascuna delle persone presenti in un potenziale sospettato. Nel corso delle indagini condotte per comprendere quanto accaduto, Lara scoprirà che dietro l'immagine apparentemente impeccabile della famiglia Vigevani si celano conflitti, interessi e motivazioni capaci di rendere chiunque un possibile assassino. Approfondimento Garda Cinema 2026: programma, ospiti, film e date del festival