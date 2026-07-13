Fire Country, trama e cast della quarta stagione da stasera in tv

La quarta stagione consolida l'espansione del franchise. Negli Stati Uniti ha debuttato in parallelo lo spin-off Sheriff Country, con protagonista proprio Morena Baccarin, e tra le due serie non sono mancati crossover con scambio di personaggi: Mickey è apparsa nell'episodio d'apertura della quarta stagione di Fire Country, mentre il Bode di Thieriot ha fatto capolino nel pilot della serie sorella. In Italia Sheriff Country è trasmesso da Sky, che ha già mandato in onda la prima parte della stagione inaugurale, con i nuovi episodi attesi a settembre. Per chi volesse invece recuperare le stagioni precedenti di Fire Country, gli episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay.