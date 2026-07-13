Fire Country, trama e cast della quarta stagione da stasera in tv

Introduzione
Da lunedì 13 luglio arriva in prima visione assoluta su Rai 4 il nuovo capitolo del drama creato e interpretato da Max Thieriot, tra i titoli di maggior successo della CBS. La quarta stagione riparte dalle drammatiche conseguenze del finale precedente e introduce volti inediti come Alona Tal e Natalie Zea, mentre si intensificano i legami con lo spin-off Sheriff Country con Morena Baccarin
Quello che devi sapere
Il ritorno
L'emergenza torna a divampare a Edgewater. Da lunedì 13 luglio, Rai 4 trasmette in prima visione assoluta la quarta stagione di Fire Country, con tre episodi a settimana in prima serata. La serie, co-creata dal protagonista Max Thieriot insieme a Tony Phelan e Joan Rater e prodotta da Jerry Bruckheimer, è diventata negli anni uno dei punti di forza del palinsesto CBS, dove il nuovo ciclo di episodi è andato in onda a partire dall'ottobre 2025.
Di cosa parla Fire Country
Ambientata nel nord della California, terra segnata ogni anno da incendi devastanti, Fire Country racconta la storia di Bode Leone, un giovane dal passato turbolento che, dopo essere finito in carcere, sceglie di unirsi a un programma antincendio che affianca i detenuti ai professionisti della Cal Fire in cambio di una riduzione della pena. Il destino lo riporta proprio nella sua cittadina natale, Edgewater, dove i genitori sono figure storiche del corpo dei vigili del fuoco: un ritorno che lo obbliga a fare i conti con i fantasmi del passato e a guadagnarsi, incendio dopo incendio, una seconda possibilità.
La trama della quarta stagione
I nuovi episodi ripartono dalle conseguenze del drammatico finale della terza stagione, quando un violento incendio e un crollo avevano messo in serio pericolo la vita di alcuni membri della famiglia Leone. Per Bode e per la squadra della Station 42 si apre una fase completamente nuova, tra lutti da elaborare, incarichi inediti ed equilibri interni da ricostruire, mentre gli interventi sul campo si fanno sempre più imprevedibili e rischiosi. Al centro del racconto restano il percorso di redenzione del protagonista, il rapporto con la famiglia e le dinamiche tra i vigili del fuoco di Edgewater.
Il cast
Accanto a Max Thieriot nel ruolo di Bode ritroviamo Diane Farr (Sharon Leone), Kevin Alejandro (Manny Perez), Jordan Calloway (Jake Crawford) e Jules Latimer (Eve Edwards). La stagione segna però anche addii pesanti: Billy Burke non figura più nel cast nei panni del capo Vince Leone, dopo gli eventi del finale precedente, mentre Stephanie Arcila, interprete di Gabriela Perez, compare solo nella prima parte della stagione per chiudere l'arco narrativo del suo personaggio. I produttori hanno comunque lasciato la porta aperta a un suo possibile ritorno futuro come guest star.
Il cast
Tra i volti nuovi spiccano Alona Tal, che interpreta Chloe Mackenzie, una vecchia conoscenza di Bode, Dominic Goodman nel ruolo di Malcolm Crawford, fratellastro di Jake, e Natalie Zea, che veste i panni della dottoressa Camille Thurston. Nel racconto trova spazio anche Mickey Fox, lo sceriffo interpretato da Morena Baccarin: un personaggio introdotto proprio nell'universo di Fire Country e destinato a un ruolo di primo piano anche altrove. Completa il quadro Jared Padalecki, ex volto di Supernatural, entrato nella terza stagione nei panni del pompiere veterano Camden.
Lo spin-off
La quarta stagione consolida l'espansione del franchise. Negli Stati Uniti ha debuttato in parallelo lo spin-off Sheriff Country, con protagonista proprio Morena Baccarin, e tra le due serie non sono mancati crossover con scambio di personaggi: Mickey è apparsa nell'episodio d'apertura della quarta stagione di Fire Country, mentre il Bode di Thieriot ha fatto capolino nel pilot della serie sorella. In Italia Sheriff Country è trasmesso da Sky, che ha già mandato in onda la prima parte della stagione inaugurale, con i nuovi episodi attesi a settembre. Per chi volesse invece recuperare le stagioni precedenti di Fire Country, gli episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay.