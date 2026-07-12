Morta Wai Ching Ho, l’attrice di Madame Gao nelle serie Marvel Netflix

Non sono stati diffusi i dettagli sul decesso, ma la notizia è stata confermata da colleghi e collaboratori. In poche ore, sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio: ricordata come artista rigorosa e presenza carismatica, lascia un segno profondo tra i fan e nel mondo dello spettacolo

Wai Ching Ho è morta all’età di 82 anni. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso, né quando sia avvenuto. La scomparsa è stata però confermata da diversi colleghi, che nelle ultime ore hanno condiviso ricordi e messaggi di saluto.

Tra i primi a intervenire pubblicamente Peter Shinkoda, che nelle serie Marvel interpretava Nobu Yoshioka. Su Instagram l’attore ha scritto: “Non ti dimenticherò mai. Ho imparato qualcosa da te ogni minuto che abbiamo trascorso insieme, sul set e fuori. Ci rivedremo, amica mia. Eri una persona meravigliosa”.

Parole che restituiscono il ritratto di un’interprete capace di lasciare il segno anche al di là dello schermo, apprezzata per la sua generosità e per il rigore professionale.