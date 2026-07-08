Not suitable for work, trama e cast della serie tv Disney Plus

Nella serie Not Suitable for Work, il settore finanziario è rappresentato da AJ, interpretata da Ella Hunt, e Davis, interpretato da Will Angus. I due lavorano nella stessa azienda come financial analyst e hanno un contratto stabile. La loro vita professionale è caratterizzata da giornate molto lunghe e da un forte impegno lavorativo.

All’interno della società, AJ e Davis hanno anche l’opportunità di affiancare l’amministratore delegato durante alcune trattative importanti. La loro esperienza professionale si sviluppa parallelamente alle vicende personali che coinvolgono il gruppo di amici.

A Davis viene chiesto quale scelta farebbe tra amore e lavoro, e il giovane decide di scegliere l’amore. AJ, invece, intraprende una relazione con Bill, interpretato da Jay Ellis, il suo capo. All’inizio della serie, Bill viene lasciato dalla fidanzata, interpretata da Gigi Hadid, che debutta così come attrice.

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