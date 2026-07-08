Not suitable for work, trama e cast della serie tv Disney Plus

Introduzione
Not Suitable for Work è la nuova serie su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che racconta la Gen Z tra lavoro, ambizioni e vita a New York.
Cinque giovani adulti, cinque percorsi professionali differenti e una stessa città sullo sfondo: New York. È questa la base narrativa di Not Suitable for Work, la nuova serie tv disponibile su Disney+ composta da 9 episodi, che segue un gruppo di ventenni alle prese con l’ingresso nel mondo del lavoro. I protagonisti vivono nello stesso edificio a Murray Hill, quartiere di Manhattan, e condividono la quotidianità mentre cercano di costruire il proprio futuro professionale e personale.
La serie racconta le esperienze di Abby, AJ, Kel, Davis e Josh, giovani lavoratori impegnati in settori diversi, dalla moda alla finanza, passando per il giornalismo e lo spettacolo. Le loro storie mostrano percorsi professionali caratterizzati da ambizioni, cambiamenti e difficoltà legate alla costruzione di una carriera nella New York contemporanea.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna spere su Not Suitable for Work, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Cinque protagonisti e cinque percorsi professionali
Nella serie tv Not Suitable for Work, Abby, interpretata da Avantika Vandanapu, è una stylist alle prime armi che lavora nel settore creativo. La sua carriera è legata alla libera professione e quindi a una situazione lavorativa variabile: può avere un cliente in un determinato momento e ritrovarsi senza un incarico poco dopo.
Kel, interpretato da Nicholas Duvernay, sogna invece di diventare un attore. Dopo aver lasciato la facoltà di medicina per dedicarsi al mondo dello spettacolo, perde la borsa di studio e cerca un modo per mantenersi economicamente. Per questo motivo trova un lavoro part-time come insegnante, mentre continua ad aspettare un’opportunità attraverso i provini a cui partecipa.
Josh, interpretato da Jack Martin, lavora come aspirante giornalista investigativo. La sua esperienza professionale si intreccia con quella di Elena, interpretata da Emilia Suárez, sua collega. Elena vorrebbe continuare a lavorare come giornalista, ma non può più permettersi di restare stagista e decide quindi di accettare una posizione manageriale.
Il percorso di Josh è legato anche alla sua situazione familiare: il giovane è infatti figlio dell’amministratore delegato dell’azienda per cui lavora. Nonostante prenda seriamente il proprio ruolo, a un certo punto della storia ammette di non sapere nemmeno quanto guadagni, almeno fino a quando gli vengono ridotti i fondi e deve confrontarsi con una nuova situazione economica.
AJ e Davis nel mondo della finanza
Nella serie Not Suitable for Work, il settore finanziario è rappresentato da AJ, interpretata da Ella Hunt, e Davis, interpretato da Will Angus. I due lavorano nella stessa azienda come financial analyst e hanno un contratto stabile. La loro vita professionale è caratterizzata da giornate molto lunghe e da un forte impegno lavorativo.
All’interno della società, AJ e Davis hanno anche l’opportunità di affiancare l’amministratore delegato durante alcune trattative importanti. La loro esperienza professionale si sviluppa parallelamente alle vicende personali che coinvolgono il gruppo di amici.
A Davis viene chiesto quale scelta farebbe tra amore e lavoro, e il giovane decide di scegliere l’amore. AJ, invece, intraprende una relazione con Bill, interpretato da Jay Ellis, il suo capo. All’inizio della serie, Bill viene lasciato dalla fidanzata, interpretata da Gigi Hadid, che debutta così come attrice.
Il lavoro e le difficoltà della nuova generazione
Uno dei temi centrali di Not Suitable for Work è il rapporto tra giovani adulti e carriera professionale. La serie segue personaggi che cercano di affermarsi in ambiti diversi e racconta situazioni legate alla precarietà, alla ricerca di opportunità e alle scelte necessarie per costruire il proprio percorso.
Attraverso Abby e Kel viene mostrata la condizione di chi lavora in settori creativi e affronta una maggiore instabilità professionale. La storia di Josh ed Elena racconta invece il rapporto tra aspirazioni personali e necessità economiche, mentre AJ e Davis rappresentano un percorso lavorativo più strutturato all’interno del settore finanziario.
La serie affronta anche il tema dell’intelligenza artificiale, citato attraverso il personaggio di Kel. AJ e Davis, invece, non vengono coinvolti direttamente dalle trasformazioni legate all’introduzione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione nel mondo professionale.
Una nuova storia ambientata a New York
New York è uno degli elementi centrali della serie Not Suitable for Work. I protagonisti vivono a Murray Hill, a Manhattan, e la città accompagna le loro esperienze lavorative e personali.
La sceneggiatrice e produttrice Mindy Kaling ha spiegato a Deadline il motivo della scelta della città come ambientazione della serie: “Poter girare a Tribeca sotto la neve e mostrare qualcuno in piedi, in una posizione di vulnerabilità, sulla soglia di casa di chi lo ha lasciato per chiedere spiegazioni sotto la neve… sono tutte cose che non si possono fare a Los Angeles, e ci ho provato (…). Durante tutta la serie abbiamo girato a Union Square, da Katz’s Deli, a Central Park (…). Volevamo che la serie fosse così intrisa di New York da far sì che i giovani provassero per essa lo stesso sentimento che io provavo per tutti quei film e serie tv ambientati a New York City che mi facevano venire voglia di viverci”.
Le riprese hanno coinvolto diversi luoghi della città, tra cui Tribeca, Union Square, Katz’s Deli e Central Park.
La trama di Not Suitable for Work
La serie tv Not Suitable for Work racconta la storia di cinque ventenni che vivono a New York, nel quartiere di Murray Hill, e che sono concentrati sulla costruzione della propria carriera professionale.
Abby, AJ, Kel, Davis e Josh abitano nello stesso edificio e affrontano percorsi diversi nel mondo del lavoro: dalla moda alla finanza, dal giornalismo allo spettacolo. Mentre cercano di raggiungere il successo professionale, i cinque protagonisti si confrontano anche con le relazioni personali e con la ricerca di un equilibrio tra ambizioni e vita privata.
Il cast di Not Suitable for Work
Il cast della serie Not Suitable for Work comprende Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay e Jay Ellis. Tra gli interpreti figurano anche Victor Garber, Greg Germann, Judy Gold, Ego Nwodim, Harry Richardson, Constance Wu, Laura Bell Bundy, May Hong, Bhavesh Patel, Emilia Suárez e Michael Benjamin Washington, presenti come guest star ricorrenti. La serie segna inoltre il debutto come attrice di Gigi Hadid, che interpreta la fidanzata di Bill, il personaggio interpretato da Jay Ellis.