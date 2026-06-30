La casa dei misteri, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Isabelle e Richard Deloye sono una coppia borghese che vive in una splendida casa moderna, isolata ai margini di un bosco. Lei è una chirurga di fama internazionale, abituata a dirigere operazioni anche da remoto grazie alla tecnologia; lui è uno scrittore e professore universitario, ancora scosso da un recente scontro con uno studente, ripreso e diffuso online, che ha messo a rischio la sua reputazione. Una sera, mentre Isabelle è impegnata in un intervento chirurgico a distanza, un uomo incappucciato fa irruzione in casa e la aggredisce, per poi colpire anche Richard, accorso in sua difesa. Nella colluttazione che segue, i due coniugi riescono ad avere la meglio sull'aggressore, che però muore durante lo scontro. Scoprono così che si tratta proprio dello studente con cui Richard aveva avuto il diverbio finito sul web.