La casa dei misteri, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Introduzione
Da martedì 30 giugno va in onda su Rai 4 il thriller franco-belga diretta da Hervé Hadmar e composto da sei episodi, presentato in anteprima al Festival Séries Mania 2024. La serie, disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, si distingue per una narrazione su più livelli, capace di manipolare progressivamente la percezione dello spettatore
Quello che devi sapere
La trama
Isabelle e Richard Deloye sono una coppia borghese che vive in una splendida casa moderna, isolata ai margini di un bosco. Lei è una chirurga di fama internazionale, abituata a dirigere operazioni anche da remoto grazie alla tecnologia; lui è uno scrittore e professore universitario, ancora scosso da un recente scontro con uno studente, ripreso e diffuso online, che ha messo a rischio la sua reputazione. Una sera, mentre Isabelle è impegnata in un intervento chirurgico a distanza, un uomo incappucciato fa irruzione in casa e la aggredisce, per poi colpire anche Richard, accorso in sua difesa. Nella colluttazione che segue, i due coniugi riescono ad avere la meglio sull'aggressore, che però muore durante lo scontro. Scoprono così che si tratta proprio dello studente con cui Richard aveva avuto il diverbio finito sul web.
Il cadavero scomparso
Presi dal panico, Isabelle e Richard nascondono il corpo in un bunker sotterraneo ricavato nella casa, mentre la polizia, allertata, avvia le prime indagini cercando l'aggressore nel bosco circostante, dove i due sostengono che l'uomo sia fuggito dopo essersi divincolato. Una volta che gli agenti se ne vanno, però, la coppia scende nel nascondiglio per occuparsi del cadavere e fa una scoperta sconvolgente: il corpo non c'è più. Da qui prende avvio una catena di eventi sempre più inquietante, che nell'arco dei sei episodi condurrà lo spettatore, dopo vent'anni di omicidi, depistaggi e occultamenti, verso una verità tanto inaspettata quanto terribile.
Il cast
Nel cast de La casa dei misteri spicca l'attrice Marie Dompnier nei panni di Isabelle Deloye, affiancata da Yannick Choirat nel ruolo del marito Richard. Completano il quadro Sofia Lesaffre nella parte di Yasmine Arrigue, Carl Malapa in quella di Bilal Arrigue, Merwane Tajouiti nei panni di Mohamed Cassim, oltre a Joël Ravon, Mama Bouras e Nassima Arrigue, coinvolti nei diversi snodi narrativi che intrecciano passato e presente della vicenda.
Gli autori di Lupin
La serie porta la firma di Florent Meyere e Tigran Rosine, già sceneggiatori della serie Netflix Lupin con Omar Sy, mentre la regia è affidata a Hervé Hadmar. La struttura in sei episodi da circa quaranta minuti ciascuno permette di alternare il presente, segnato dalla scomparsa del corpo e dalla crescente tensione tra i coniugi, e un passato che si svelerà solo progressivamente, in un crescendo di colpi di scena pensato per tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultima puntata.