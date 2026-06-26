Money Road chiude con ascolti in crescita e il gruppo diviso

Il finale di Money Road registra ascolti in crescita e chiude la seconda stagione con numeri positivi. Nell’ultimo episodio, tra tentazioni e scelte individuali, il gruppo si divide sulla spartizione del montepremi, con esiti diversi per i partecipanti e tensioni fino all’ultima decisione
Nel cuore della giungla malese, l’ultimo episodio di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è stato decisamente tumultuoso. La conclusione dei 12 giorni di trekking e la successiva operazione di divisione del montepremi finale hanno chiuso l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa: nell’ultimo atto, il gruppo è arrivato spaccato in maniera netta, con Marilina e Simona rimaste fino alla fine sostanzialmente sole contro tutti.
Alla fine, la cifra a disposizione era di 168.150 euro, sulla carta 14.012,50 euro a testa: hanno prelevato la propria quota tutti tranne Marilina, che ha scelto di raddoppiare portando a casa più di 28mila euro, oltre a quello che aveva già nel proprio portafoglio; a fare le spese Luana, rimasta senza spartizione del montepremi, che però si è accaparrata l’ultima, preziosissima, tentazione da 25mila euro.
Ascolti in crescita
Per l’ultimo atto, ascolti in forte crescita: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto, su Sky Uno/+ e on demand, una Total Audience di 317mila spettatori medi con lo 1,5% di share, +47% rispetto a una settimana fa e addirittura +51% rispetto alla media della stagione precedente su pay.
Benissimo anche i dati nei sette giorni per l’episodio 5 che, tra free e pay, ha raggiunto una Total Audience di 1.387.000 spettatori medi.
Con questi dati, la stagione 2 di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo chiude in crescita rispetto alla prima: su pay il giovedì sera media stagionale in Total Audience di 270mila spettatori medi, +29% rispetto alla precedente; tra free e pay nei sette giorni la media fin qui (escluso l’episodio finale) è di quasi 1,4 milioni di spettatori medi, e considerando solo la pay la media è di poco sotto gli 800mila spettatori medi, in crescita del +6% rispetto all’anno scorso.
Tentazioni, scelte individuali e montepremi finale
Compagnia delle Tentazioni con 12 anche alla partenza dell’ultimo trekking: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; poi Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista e Simona, 47 anni, Milano, impiegata.
Prima tentazione, irrinunciabile (soprattutto per Simona, Luana e Marilina): una Beauty Farm con trattamenti viso e corpo esclusivi, una cena healthy e dei comodi letti per dormire al prezzo di 2mila euro a testa. A seguire la tentazione più invitante di tutte: 25mila euro offerti da Fabio Caressa solo al più veloce a premere un pulsante sulla sua scrivania; una proposta che ha provocato la scissione definitiva nel gruppo, tra chi confessava di aver premuto (Marco, Roberto e Luana) e chi era contrario alla scelta (Chiara, Meryem e Adele in primis), con sullo sfondo Marilina e Simona che hanno scelto di non svelare ai compagni d’avventura di aver premuto.
Quindi, la “tentazione definitiva”: la possibilità di prelevare all’ATM il doppio della quota prevista dalla spartizione del montepremi, sceso fino a poco più di 168mila euro. Allo sportello, con il meccanismo a catena partendo da Meryem (eletta ultima guida dell’esperimento), tutti hanno prelevato solo i 14.012,50 euro che gli spettavano tranne Marilina che ha prelevato il doppio. A rimanere a bocca asciutta Luana, che però era stata la più veloce a premere il pulsante nell’ufficio di Caressa: in tasca 25mila euro e la soddisfazione di pronunciare, come frase di addio al Campo Base, “meglio sola che male accompagnata”. L’esperimento si è concluso, quindi, con un gruppo fortemente diviso e con una predominanza – tra i membri della Compagnia delle Tentazioni – delle logiche individuali.
Ecco quindi il recap delle cifre portate a casa da ciascun partecipante. Hanno prelevato solo la propria quota (14.012,50 euro), a cui hanno potuto aggiungere quanto già messo in tasca nel corso dei trekking: Meryem, che ha intascato complessivamente 18.812,5 euro; Chiara, 15.012,50 euro; Adele, 21.312,50 euro; Fabrizio, 18.812,50 euro; Camilla, 17.012,50 euro; Marco, 15.812,50 euro; Roberto, 16.812,50 euro; Simona, che ha chiuso l’esperimento sociale con 18.012,50 euro. Non avevano guadagnato nulla nei giorni precedenti e quindi tornano a casa con “solo” 14.012,50 euro Sebastiano e Daniele. Marilina invece ha prelevato il doppio, 28.025 euro, a cui ha aggiunto 3.100 euro: per lei totale di 31.125 euro. Luana invece aveva nel proprio portafogli personale 1.800 euro: sommati ai 25.000 euro dell’ultima tentazione, ha chiuso l’esperimento sociale con 26.800 euro.
Money Road, in finale si svelano le strategie. FOTO
Nella finale dell'esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, la Compagnia delle Tentazioni ha ceduto o resistito a Beauty Farm, foto ricordo e l'offerta di ben 25.000 euro per il dito più veloce. Al Last Camp, i partecipanti hanno infine dovuto svelare le carte e, tra le tensioni sempre più crescenti nel gruppo, dividere il montepremi finale, che ha lasciato qualcuno di stucco