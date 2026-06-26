Money Road chiude con ascolti in crescita e il gruppo diviso

Il finale di Money Road registra ascolti in crescita e chiude la seconda stagione con numeri positivi. Nell’ultimo episodio, tra tentazioni e scelte individuali, il gruppo si divide sulla spartizione del montepremi, con esiti diversi per i partecipanti e tensioni fino all’ultima decisione

Nel cuore della giungla malese, l’ultimo episodio di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è stato decisamente tumultuoso. La conclusione dei 12 giorni di trekking e la successiva operazione di divisione del montepremi finale hanno chiuso l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa: nell’ultimo atto, il gruppo è arrivato spaccato in maniera netta, con Marilina e Simona rimaste fino alla fine sostanzialmente sole contro tutti. Alla fine, la cifra a disposizione era di 168.150 euro, sulla carta 14.012,50 euro a testa: hanno prelevato la propria quota tutti tranne Marilina, che ha scelto di raddoppiare portando a casa più di 28mila euro, oltre a quello che aveva già nel proprio portafoglio; a fare le spese Luana, rimasta senza spartizione del montepremi, che però si è accaparrata l’ultima, preziosissima, tentazione da 25mila euro.

Ascolti in crescita Per l’ultimo atto, ascolti in forte crescita: lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto, su Sky Uno/+ e on demand, una Total Audience di 317mila spettatori medi con lo 1,5% di share, +47% rispetto a una settimana fa e addirittura +51% rispetto alla media della stagione precedente su pay. Benissimo anche i dati nei sette giorni per l’episodio 5 che, tra free e pay, ha raggiunto una Total Audience di 1.387.000 spettatori medi. Con questi dati, la stagione 2 di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo chiude in crescita rispetto alla prima: su pay il giovedì sera media stagionale in Total Audience di 270mila spettatori medi, +29% rispetto alla precedente; tra free e pay nei sette giorni la media fin qui (escluso l’episodio finale) è di quasi 1,4 milioni di spettatori medi, e considerando solo la pay la media è di poco sotto gli 800mila spettatori medi, in crescita del +6% rispetto all’anno scorso.