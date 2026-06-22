Oasis Resort, trama e cast della serie tv Netflix

Oasis Resort è stata girata principalmente a Tenerife, nelle Isole Canarie, con Netflix che aveva annunciato la conclusione delle riprese nel novembre 2025. L'isola non è solo uno sfondo pittoresco: è parte integrante del racconto. Tenerife offre spiagge, hotel di lusso, paesaggi naturali e ambienti turistici perfetti per costruire un contrasto netto tra la luce del resort e l'oscurità dei segreti che emergono man mano che l'indagine avanza.

Il resort diventa così qualcosa di più di una semplice ambientazione: è un personaggio a tutti gli effetti, con le sue regole, le sue gerarchie e le sue ombre. Un luogo costruito per isolare le persone dal mondo reale che, paradossalmente, le costringe a fare i conti con se stesse.