Providence Fall, trama e cast della serie da stasera in tv

Nell'Irlanda del 1844, il ladro Liam O'Connor si innamora dell'aristocratica Cora McLeod. Quando il loro amore sconvolge i piani del destino, gli angeli decidono di intervenire: mandano Liam nell'Oregon dei giorni nostri con una missione precisa, fare in modo che Cora sposi un altro uomo, Finn, quello che avrebbe dovuto essere il suo compagno di vita. Il problema è che il sentimento tra i due non si è dissolto con le ere. Questa Cora è molto diversa dalla ragazza ingenua e timida che si era innamorata di lui in passato: è diventata una poliziotta, è sicura di sé e non ricorda nulla delle loro vite precedenti, né sembra particolarmente incline a lasciarsi guidare da qualcuno. Liam si ritrova così a combattere su due fronti: rispettare il volere degli angeli e soffocare i sentimenti che non riesce a spegnere. Con la propria anima sospesa tra redenzione e dannazione eterna, deve scegliere tra un amore rubato e la pace per sempre.