Providence Fall, trama e cast della serie da stasera in tv

Introduzione
La miniserie romantica tratta dalla saga letteraria firmata da Jude Deveraux e Tara Sheets debutta su Rai 2 il 17 e 18 giugno. Tre episodi tra amore impossibile, angeli del destino e reincarnazione: una storia che parte dall'Irlanda del 1844 e arriva fino ai giorni nostri, portando sullo schermo un romance che ha già conquistato milioni di lettori
Quello che devi sapere
Da bestseller a miniserie, le autrici dietro Providence Falls
Prima di approdare sul piccolo schermo, Providence Falls era una trilogia di romanzi firmata da due nomi importanti del romance anglosassone. Jude Deveraux è una delle voci più affermate del genere: autrice di quarantatré bestseller del New York Times, con oltre sessanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha costruito la sua carriera su storie d'amore che mescolano passione, mistero e un pizzico di soprannaturale. Al suo fianco in questo progetto c'è Tara Sheets, autrice premiata di romance contemporaneo, il cui romanzo d'esordio ha conquistato il Golden Heart Award della Romance Writers of America. La saga si compone di tre romanzi: Chance of a Lifetime (2020), An Impossible Promise (2021) e Thief of Fate (2022), ciascuno un capitolo di una storia d'amore che si dipana attraverso i secoli. È da questa trilogia che nasce la miniserie, prodotta da Hallmark Channel e ora trasmessa in Italia su Rai 2.
La trama
Nell'Irlanda del 1844, il ladro Liam O'Connor si innamora dell'aristocratica Cora McLeod. Quando il loro amore sconvolge i piani del destino, gli angeli decidono di intervenire: mandano Liam nell'Oregon dei giorni nostri con una missione precisa, fare in modo che Cora sposi un altro uomo, Finn, quello che avrebbe dovuto essere il suo compagno di vita. Il problema è che il sentimento tra i due non si è dissolto con le ere. Questa Cora è molto diversa dalla ragazza ingenua e timida che si era innamorata di lui in passato: è diventata una poliziotta, è sicura di sé e non ricorda nulla delle loro vite precedenti, né sembra particolarmente incline a lasciarsi guidare da qualcuno. Liam si ritrova così a combattere su due fronti: rispettare il volere degli angeli e soffocare i sentimenti che non riesce a spegnere. Con la propria anima sospesa tra redenzione e dannazione eterna, deve scegliere tra un amore rubato e la pace per sempre.
I personaggi e il cast
Il ruolo di Cora è affidato a Katie Stevens, mentre Lachlan Quarmby interpreta Liam. Evan Roderick veste i panni di Finn, il terzo vertice di un triangolo amoroso che si fa sempre più complicato. Man mano che la storia avanza, la dinamica si complica ulteriormente. Liam e Cora, ora colleghi nella polizia di Providence Falls, si trovano a indagare insieme su un caso di omicidio: la pressione delle indagini li avvicina, esattamente il contrario di quello che Liam dovrebbe permettere. Cora comincia ad avere sentimenti per lui, proprio mentre Liam sa di non avere altra scelta che tenerla lontana.
Il triangolo amoroso e la posta in gioco
Quello che rende Providence Falls diverso dal romance classico è il peso soprannaturale che grava su ogni scena. Liam è intrappolato in un triangolo diabolico: Finn ha sempre amato Cora, Cora comincia a capire di volere Liam, e Liam sa che spingere Cora via da sé è l'unica possibilità per evitare la dannazione eterna. Gli angeli hanno tracciato un piano e la storia deve correggere il proprio corso, ma i sentimenti non seguono le regole del destino. È questa tensione tra libero arbitrio e fato prestabilito a dare alla serie il suo sapore particolare, muovendosi tra il tono fiabesco delle scene storiche e quello più contemporaneo delle sequenze poliziesche nell'Oregon di oggi.