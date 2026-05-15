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Rosa Elettrica, stasera altri due episodi su Sky: le anticipazioni

Serie TV sky atlantic

Rosa incontra in segreto il Sostituto Procuratore D’Intrò, che la mette davanti a una scelta difficile. Decide però di proseguire e partire con Cocìss alla volta di Napoli, alla ricerca di una prova decisiva e affrontando un grave pericolo. Stasera altri due nuovi episodi su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Continua a bordo di una Mustang del ’73 il viaggio di Rosa e Cocìss, una fuga attraverso l’Italia in cui ogni chilometro mette alla prova fiducia e capacità di sopravvivenza. Dal 15 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i nuovi episodi, terzo e quarto, di Rosa Elettrica, il thriller on-the-run Sky Original con Maria Chiara Giannetta.

Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli, costretti ad attraversare l’Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerli.

Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), la serie - in sei episodi - adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo). 

IL CAST

Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata. 

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa.  Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

SINOSSI EPISODI 3 - 4

Rosa e Cocìss sono in fuga e trovano rifugio in un vecchio stabile appartenuto al padre. La poliziotta riesce ad organizzare un incontro clandestino con D’Intrò, il Sostituto Procuratore, ma viene messa al muro. Si è cacciata in un mare di guai e adesso deve scegliere se darsi per vinta e scontare le conseguenze delle sue azioni o credere in sé stessa e andare avanti. 

Rosa è pronta ad assumersi il rischio di un’indagine segreta pur di fare la cosa giusta. Cocìss, infatti, si è rivelato un testimone più prezioso di quanto inizialmente sembrasse, ma D’Intrò le impone una missione: portargli una prova che dimostri che dice la verità. Per ottenerla, Rosa e Cocìss si dirigono a Napoli, senza sapere se ne usciranno vivi.

DOVE VEDERE LA SERIE

I nuovi episodi della serie saranno disponibili su Sky Atlantic a partire dal 15 maggio, mentre l’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 22 maggio. Grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

 

ROSA ELETTRICA – IN FUGA CON IL NEMICO | Terzo e quarto episodio dal 15 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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