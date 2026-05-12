Aaron Paul entra nel cast della terza stagione di Fallout, la serie Prime Video tratta dall'omonimo franchise videoludico di Bethesda. L'annuncio è arrivato in occasione dell'upfront presentation di Amazon. Il ruolo che l'attore interpreterà non è ancora stato rivelato

Fallout aggiunge un nome di peso alla sua terza stagione: Aaron Paul, vincitore di un Emmy, è ufficialmente nel cast della serie Prime Video. L'annuncio è arrivato in occasione dell'upfront presentation di Amazon, nel corso di una stagione che ha visto dare il via libera anche a Fourth Wing.

Un fan di Fallout approda nel Wasteland

Il casting segna una reunion tra Paul e i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, che avevano già lavorato insieme nella stagione finale di Westworld su HBO. Ma il legame tra l'attore e il franchise non è solo professionale: Aaron Paul è un appassionato di videogiochi e un vero fan di Fallout, e lo stesso Jonathan Nolan aveva già rivelato in un'intervista del 2024 che Paul aveva mostrato interesse da tempo per un ruolo nella serie.

La serie, sviluppata da Nolan e Joy attraverso Kilter Films, è tratta dall'omonima saga videoludica di Bethesda ed è ambientata circa due secoli dopo una devastante guerra nucleare, in un'America distrutta dove i sopravvissuti emergono dai bunker per confrontarsi con un mondo trasformato dalla radioattività, dalla violenza e da nuove forme di potere. Un universo che mescola fantascienza, western e black humor, fedele allo spirito dei videogiochi originali.