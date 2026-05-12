Aaron Paul entra nel cast della terza stagione di Fallout, la serie Prime Video tratta dall'omonimo franchise videoludico di Bethesda. L'annuncio è arrivato in occasione dell'upfront presentation di Amazon. Il ruolo che l'attore interpreterà non è ancora stato rivelato
Fallout aggiunge un nome di peso alla sua terza stagione: Aaron Paul, vincitore di un Emmy, è ufficialmente nel cast della serie Prime Video. L'annuncio è arrivato in occasione dell'upfront presentation di Amazon, nel corso di una stagione che ha visto dare il via libera anche a Fourth Wing.
Un fan di Fallout approda nel Wasteland
Il casting segna una reunion tra Paul e i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, che avevano già lavorato insieme nella stagione finale di Westworld su HBO. Ma il legame tra l'attore e il franchise non è solo professionale: Aaron Paul è un appassionato di videogiochi e un vero fan di Fallout, e lo stesso Jonathan Nolan aveva già rivelato in un'intervista del 2024 che Paul aveva mostrato interesse da tempo per un ruolo nella serie.
La serie, sviluppata da Nolan e Joy attraverso Kilter Films, è tratta dall'omonima saga videoludica di Bethesda ed è ambientata circa due secoli dopo una devastante guerra nucleare, in un'America distrutta dove i sopravvissuti emergono dai bunker per confrontarsi con un mondo trasformato dalla radioattività, dalla violenza e da nuove forme di potere. Un universo che mescola fantascienza, western e black humor, fedele allo spirito dei videogiochi originali.
Il cast si allarga, i numeri confermano il successo
Insieme all'ingresso di Aaron Paul, Annabel O'Hagan e Dave Register sono stati promossi a series regular per la terza stagione, affiancando Frances Turner, già regolare dalla seconda. Il cast principale include Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan e Moisés Arias. Il ruolo che Paul interpreterà non è stato ancora rivelato, ma la sua presenza nello show conferma la traiettoria ascendente della serie.
Le prime due stagioni di Fallout hanno superato complessivamente i 100 milioni di spettatori e si collocano tra le stagioni più viste di sempre su Prime Video. Paul è un attore capace di passare in un istante dalla commedia a scene strazianti, e la sua professionalità ha lasciato un segno indelebile su tutti i set in cui ha lavorato, caratteristiche che si adattano bene a un universo narrativo che richiede esattamente quella duttilità.