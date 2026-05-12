Euphoria 3x05, Cassie tra OnlyFans e Shakespeare. La Recensione

Nel frattempo, in un sottotesto che Dostoevskij avrebbe apprezzato, Nate (Jacob Elordi) continua la sua personale discesa verso la rovina economica e fisica. Nonostante Cassie gli abbia già inviato trentamila dollari, ha saltato una rata con l'usuraio. Il corpo, in questo episodio, diventa la moneta di un debito che non si riesce mai a saldare del tutto. Levinson usa la violenza fisica con la stessa precisione con cui usa il silenzio: ogni dettaglio è al suo posto, niente è lasciato al caso.

Maddy commenta la situazione con un'analisi che vorremmo incorniciare: 'Non è colui che mantiene la famiglia, è colui che la perde.' E avverte Cassie che se non si libera di Nate in fretta, lui avrà diritto al cinquanta per cento di tutto quello che guadagna. Il romanticismo è morto. Lunga vita all'economia comportamentale.