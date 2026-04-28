Bocciato, trama e cast della commedia francese su Netflix

Al centro della storia c'è Eddy, un giovane con un talento innato per la matematica (e per le truffe). Per evitare il carcere, accetta di fingersi insegnante in una scuola pubblica con l'obiettivo segreto di tenere d'occhio un criminale di alto profilo. La missione sembra semplice: infiltrarsi in un liceo del nord della Francia e individuare, tra gli studenti, il figlio di un boss ricercato dalla polizia. Per farlo ha tre settimane di tempo. Fin qui, niente di rivoluzionario. Il meccanismo del "pesce fuor d'acqua" è collaudatissimo. Ma è quello che succede dopo, che rende la serie particolarmente interessante.