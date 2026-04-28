Bocciato, trama e cast della commedia francese su Netflix

Introduzione
La serie tv è visibile anche anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il protagonista è Eddy, un giovane con un talento innato per la matematica (e per le truffe)
Quello che devi sapere
Una partenza in sordina
Bocciato è arrivata nel catalogo Netflix quasi in punta di piedi, per poi schizzare in cima alla Top 10 di numerosi Paesi. Il passaparola ha fatto il resto: in pochi giorni la serie francese è diventata uno dei titoli più discussi della piattaforma. Non male per una commedia che, almeno sulla carta, sembrava una storia già vista.
La trama
Al centro della storia c'è Eddy, un giovane con un talento innato per la matematica (e per le truffe). Per evitare il carcere, accetta di fingersi insegnante in una scuola pubblica con l'obiettivo segreto di tenere d'occhio un criminale di alto profilo. La missione sembra semplice: infiltrarsi in un liceo del nord della Francia e individuare, tra gli studenti, il figlio di un boss ricercato dalla polizia. Per farlo ha tre settimane di tempo. Fin qui, niente di rivoluzionario. Il meccanismo del "pesce fuor d'acqua" è collaudatissimo. Ma è quello che succede dopo, che rende la serie particolarmente interessante.
Il colpo di scena narrativo
Dopo pochi giorni Eddy si rende conto di leggere quell'aula meglio di qualsiasi insegnante titolare: ed è in quel momento che la serie smette di essere solo un'idea divertente e diventa qualcosa di più scomodo. Il creatore François Uzan usa la storia per mettere alla berlina le contraddizioni burocratiche contemporanee, tanto istituzionali quanto scolastiche. Ne emerge il ritratto di sistemi pieni di falle e rattoppati alla meglio.
Il formato
Otto episodi da circa trenta minuti ciascuno: un formato ideale per una commedia che scherza continuamente senza risultare mai volgare. Bocciato alterna momenti adrenalinici da thriller poliziesco a parentesi più leggere, compresa una sottotrama romantica in cui il protagonista si ritrova coinvolto suo malgrado sommerso dalle proprie bugie.
Il cast
Alexandre Kominek è il volto della serie. Interpreta Eddy, truffatore di professione, formidabile con i numeri e nei travestimenti. Carismatico e credibile, regge l'intera serie sulle spalle. Laurence Arné è Lucie, una collega di Eddy che inizierà a sospettare della sua vera identità. Leslie Medina interpreta invece Tiphaine. Tra i colleghi di Eddy spiccano la svampita Viviane (Joséphine de Meaux), il sindacalista di ferro (Yannik Landrein), l'insegnante di russo Nora (Sabrina Ouazani) e il disilluso Gilbert (Gustave Kervern). Infine, la partecipazione speciale di Mathilde Seigner.
L'autore
Bocciato è scritta e diretta da François Uzan, già autore di Lupin. Prima di mettersi a scrivere, Uzan si è infiltrato di persona in un liceo francese, trascorrendo settimane accanto a insegnanti veri. La sua preoccupazione principale era che i professori sullo schermo risultassero riconoscibili rispetto ai professori in servizio.
Perché guardarla
La regia dinamica, una colonna sonora rock che propone cover insolite di classici senzatempo, e una scrittura fresca che non si perde in chiacchiere rendono Bocciato un ottimo passatempo. Non è certo una rivoluzione del genere, ma è esattamente ciò che promette: una commedia intelligente, ben costruita, con qualcosa da dire sulla scuola, sulla giustizia e sulle seconde possibilità.