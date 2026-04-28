Euphoria 3, il matrimonio shock tra Cassie e Nate. Recensione

Il titolo dell'episodio 3 della terza stagione di Euphoria, disponibile su Sky e NOW, è un doppio rimando che funziona come citazione musicale e come dichiarazione di poetica nello stesso respiro. Da una parte c'è la ballata omonima scritta nel 1958 da Johnny Western, Richard Boone e Sam Rolfe — sigla fissa della serie televisiva Have Gun – Will Travel a partire dalla seconda stagione, che Laurie (Martha Kelly) guarda in loop sul suo televisore mentre coccola il suo pappagallo. Dall'altra c'è Paladin, il protagonista interpretato da Boone: investigatore gentiluomo, pistolero a pagamento, uomo che chiedeva mille dollari ai ricchi e lavorava gratis per i poveri. Robin Hood col revolver, biglietto da visita in tasca e bussola morale tutta sua. «Bevo per la sete che avrò», avrebbe detto François Rabelais: e Paladin lavora per i debiti che gli altri non riusciranno mai a estinguere.

Il pappagallo si chiama Paladin, come il pistolero. Ed è il punto più vulnerabile della donna più fredda della serie. Laurie gli canta canzoncine e lo chiama piccolo tesoro perfetto — con quella tenerezza specifica che riserva all'unico essere vivente che non le ha ancora fatto niente di male. È lì che Bishop (Darrell Britt-Gibson), il silenzioso emissario di Alamo, colpisce: una compressa di fentanil nella ciotola dell'acqua, mentre tutti sono distratti. Paladin berrà, cadrà dal trespolo e morirà in una crisi epilettica mentre Laurie sonnecchia sulla poltrona reclinabile con Have Gun – Will Travel sullo schermo. Il Far West ha il suo cadavere, e stavolta ha le piume.

Prima di andarsene, Bishop si fa riconoscere come cowboy da una Laurie sorpresa. «Non sapevo che ai neri piacessero i western», dice lei. «Sono un fottuto cowboy», risponde lui, con la nonchalance di chi ha già vinto la mano. È il western dentro la serie: Euphoria come palinsesto di riferimenti, specchio che riflette specchi.