Wake Up - Svegliatevi, trama e cast del survival thriller

Introduzione
Il film in onda su Rai 1 lunedì 26 aprile prende un'idea semplice - sei giovani attivisti che entrano di notte in un grande magazzino per vandalizzarlo - e la trasforma in una caccia all'uomo spietata, con una guardia di sicurezza psicopatica che decide di fare di loro la propria preda
Quello che devi sapere
Di cosa parla Wake up - Svegliatevi
Wake up - Svegliatevi, in prima tv su Rai 1 lunedì 27 aprile, si apre con un piano apparentemente senza rischi. Un gruppo di sei giovani ambientalisti si introduce di nascosto in un enorme negozio di arredamento, ispirato chiaramente all'estetica di un grande magazzino tipo Ikea, con l'intenzione di vandalizzarlo e lanciare un messaggio contro il consumismo, lo sfruttamento delle risorse naturali e la distruzione delle foreste. I ragazzi arrivano equipaggiati per una notte di ribellione creativa: maschere da animali, pistole a paintball, vernice spray, sangue finto. L'obiettivo è fare rumore, documentare tutto e scappare prima dell'alba. All'interno trovano solo due guardie, che sembrano facilmente aggirabili.
La situazione precipita quasi subito. Una delle guardie, un uomo di nome Kevin, non ha nessuna intenzione di chiamare la polizia. Ossessionato da una visione primitiva e distorta della caccia, trasforma il negozio in un labirinto di morte e i ragazzi nelle sue prede.
Da gesto di protesta a lotta per la sopravvivenza
Quello che era nato come un gesto di protesta si converte in una lotta disperata per la sopravvivenza. I corridoi illuminati al neon, i mobili impilati, le corsie labirintiche del magazzino smettono di essere uno sfondo neutro e diventano gli strumenti stessi del terrore. Kevin sfrutta gli oggetti del negozio per costruire trappole improvvisate, usare utensili come armi, mettere i ragazzi di fronte a situazioni assurde e mortali.
Uno dei momenti più emblematici del film - e più citati - è quello in cui Kevin obbliga alcuni attivisti a montare un armadio nel minor tempo possibile per salvare la vita di un compagno ferito. Una scena che prende l'ansia comune di chiunque abbia aperto le istruzioni di un mobile e la trasforma in un gioco di vita o di morte.
Il quesito
Wake up - Svegliatevi non si limita al puro meccanismo del survival, però. Dietro la violenza, costruisce un'ambiguità morale che lo distingue dai titoli più convenzionali del genere. Gli attivisti sono idealisti, ma anche arroganti e spesso incoerenti. Kevin è un personaggio spaventoso e incontrollabile, ma il film non si affretta a presentarlo come il classico villain monodimensionale. La domanda che rimane sullo sfondo per tutta la durata è precisa: chi è davvero la vittima e chi il carnefice?
Il cast e la regia
Wake Up – Svegliatevi è diretto da Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell, i due registi che formano il nucleo del collettivo canadese RKSS, già noti per Turbo Kid e Summer of 84. Con questo film abbandonano l'ironia nostalgica dei lavori precedenti per un registro più freddo, asciutto e pessimista. Nel cast figurano Turlough Convery, Benny O. Arthur, Jacqueline Moré, Tom Gould, Alessia Yoko Fontana, Kyle Scudder, Charlotte Stoiber, Aidan O'Hare e Daniel Lundh.