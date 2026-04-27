Wake Up - Svegliatevi, trama e cast del survival thriller

Wake up - Svegliatevi, in prima tv su Rai 1 lunedì 27 aprile, si apre con un piano apparentemente senza rischi. Un gruppo di sei giovani ambientalisti si introduce di nascosto in un enorme negozio di arredamento, ispirato chiaramente all'estetica di un grande magazzino tipo Ikea, con l'intenzione di vandalizzarlo e lanciare un messaggio contro il consumismo, lo sfruttamento delle risorse naturali e la distruzione delle foreste. I ragazzi arrivano equipaggiati per una notte di ribellione creativa: maschere da animali, pistole a paintball, vernice spray, sangue finto. L'obiettivo è fare rumore, documentare tutto e scappare prima dell'alba. All'interno trovano solo due guardie, che sembrano facilmente aggirabili.

La situazione precipita quasi subito. Una delle guardie, un uomo di nome Kevin, non ha nessuna intenzione di chiamare la polizia. Ossessionato da una visione primitiva e distorta della caccia, trasforma il negozio in un labirinto di morte e i ragazzi nelle sue prede.