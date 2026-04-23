White Smoke, trama e cast della serie tv con Benedict Cumberbatch

Introduzione

Benedict Cumberbatch, il conclave e un furto in Vaticano sono gli ingredienti basilari della ricetta super succulenta di White Smoke, serie televisiva tra intrigo e tensione internazionale che promette molto bene.

Il progetto televisivo White Smoke si presenta come una delle produzioni più curiose e potenzialmente dirompenti del panorama seriale in arrivo. Al centro della storia ci sono il Vaticano, il conclave per l’elezione del nuovo Papa e un gruppo criminale pronto a mettere a segno un furto dei tesori della Santa Sede. Un intreccio che unisce simboli religiosi, dinamiche di potere e criminalità organizzata, costruendo fin dall’origine una premessa narrativa ad alto impatto.

A rendere il tutto ancora più rilevante è la presenza di Benedict Cumberbatch, coinvolto non solo come protagonista ma anche come produttore della serie televisiva.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su White Smoke, dalla trama al cast.