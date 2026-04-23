La più piccola, tutto sul film premiato a Cannes al cinema da oggi

Introduzione

La più piccola (titolo originale: La petite dernière) è un film del 2025 diretto e sceneggiato da Hafsia Herzi, nato come trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo autobiografico pubblicato nel 2020 da Fatima Daas, che arriva nelle sale italiane a partire da oggi (giovedì 23 aprile 2026).

L’opera letteraria, accolta con notevole interesse dalla critica per il suo sguardo intimo sulle questioni identitarie, religiose e familiari, fornisce al film una base narrativa intensa e profondamente personale.

Presentato in concorso alla Festival di Cannes 2025, il lungometraggio si è distinto per la sensibilità della regia e per la forza interpretativa del suo cast, segnando in particolare l’affermazione della sua protagonista Nadia Melliti. Quest’ultima è stata premiata con il prestigioso prix d’interprétation féminine sulla Croisette, riconoscimento che ne ha consacrato il talento emergente nel panorama cinematografico europeo.

Il successo ottenuto a Cannes ha rappresentato un trampolino di lancio decisivo per Melliti, che ha successivamente ricevuto anche il Premio César come migliore promessa femminile, consolidando la propria posizione tra le interpreti più promettenti della sua generazione. Il film si inserisce in un filone di cinema d’autore contemporaneo attento alle dinamiche identitarie e sociali, contribuendo al dibattito culturale con uno sguardo autentico e stratificato.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su La più piccola, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.