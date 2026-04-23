Milano Design Week, 2026, eventi moda al Fuorisalone da non perdere

Introduzione

La Milano Design Week 2026 è in pieno svolgimento. In corso da lunedì 20 aprile, continuerà ad offrire arte, bellezza e intrattentimento ai visitatori fino a domenica 26 aprile con eventi, mostre e percorsi interattivi sparsi per la città.

Gli appassionati di moda e stile potranno tracciare il proprio itinerario nel tessuto urbano segnando i luoghi d'interesse e le novità proposte dalle maggiori maison che hanno scelto Milano per esporre progetti e innovazioni nel campo del design.

La Camera Nazionale della Moda Italiana ha stilato una lista di iniziative, circa cinquanta, riunite sotto l'etichetta Milano Moda Design, un'esplorazione di connessioni tra creatività, cultura, moda e design all'insegna del dialogo tra i diversi ambiti e linguaggi.

Ecco una selezione di eventi da non perdere con le informazioni necessarie per costruire la propria esperienza personalizzata del Fuorisalone.



(MILANO DESIGN WEEK - TUTTI I VIDEO E LE NEWS)