Milano Design Week, 2026, eventi moda al Fuorisalone da non perdere

Milano Design Week, 2026, gli eventi moda al Fuorisalone, da Gucci a Louis VuittonSpettacolo
Introduzione
La Milano Design Week 2026 è in pieno svolgimento. In corso da lunedì 20 aprile, continuerà ad offrire arte, bellezza e intrattentimento ai visitatori fino a domenica 26 aprile con eventi, mostre e percorsi interattivi sparsi per la città.
Gli appassionati di moda e stile potranno tracciare il proprio itinerario nel tessuto urbano segnando i luoghi d'interesse e le novità proposte dalle maggiori maison che hanno scelto Milano per esporre progetti e innovazioni nel campo del design.
La Camera Nazionale della Moda Italiana ha stilato una lista di iniziative, circa cinquanta, riunite sotto l'etichetta Milano Moda Design, un'esplorazione di connessioni tra creatività, cultura, moda e design all'insegna del dialogo tra i diversi ambiti e linguaggi.
Ecco una selezione di eventi da non perdere con le informazioni necessarie per costruire la propria esperienza personalizzata del Fuorisalone.
(MILANO DESIGN WEEK - TUTTI I VIDEO E LE NEWS)
Quello che devi sapere
Gucci Memoria ai Chiostri di San Simpliciano
Dal 21 al 26 aprile gli spazi rinascimentali dei Chiostri di San Simpliciano ospiteranno il primo progetto di Demna, direttore creativo di Gucci, nel design.
"Gucci Memoria" è una mostra che ripercorre la storia di Gucci lunga 105 anni. Cuore dell'esposizione, un ciclo di dodici arazzi che raffigurano la storia della Maison, i suoi simboli, creazioni iconiche e momenti di stile memorabili.
Il motivo Flora ha ispirato una capsule di accessori che sarà ampliata dopo il Fuorisalone e un caffé con bevande a tema.
Louis Vuitton, "Objets Nomades" a Palazzo Serbelloni
Come per le ultime stagioni, Louis Vuitton torna protagonista del Fuorisalone con la nuova collezione della serie "Objets Nomades", quest'anno celebrazione dell'Art Déco e della visione di Pierre Legrain, Fortunato Depero e Charlotte Perriand.
Legrain ha ispirato l'installazione del cortile di un'altra storica dimora milanese, Palazzo Isimbardi, allestito come un vivace skate park nel quale immergersi e stupirsi.
Armani / Casa 2026, "Origini"
Nello store di Corso Venezia 14 Armani/Casa è disponibile per il pubblico la nuova collezione del brand che è ispirata all'idea di eleganza senza tempo della Maison, riconoscibile anche nell'approcio agli ambienti domestici.
Otto pezzi sono presentati in una doppia versione, originale ed evoluta, per raccontare la visione di Armani per gli interni nel tempo.
"Origini" un racconto fluido dove lo stile incontra il tempo e lo spazio.
Dior a Palazzo Landriani
Dior ha ricreato a Palazzo Landriani i giardini di Villa Les Rhumbs a Granville, amati da Christian Dior, per dare una cornice alle nuove lampade ispirate alla gonna Corolle, icona del brand risalente al New Look e al 1947.
Realizzate in bambù intrecciato e vetro di Murano soffiato, sono manufatti pregiati che richiamano l'universo stilistico della Maison francese.
Prada, "PradaFrames" alla Sacrestia di Santa Maria delle Grazie
Prada promuove una serie di incontri e talk, tre giorni, dal 19 al 21 aprile, curati da Formafantasma, ad ingresso gratuito previa registrazione.
Il tema di quest'anno è il dialogo tra reale e finzione. La novità di questa edizione di "PradaFrames" intitolata In Sight, è l'introduzione di speciali performance musicali. Location, la Sacrestia di Santa Maria delle Grazie.
In Via Montenapoleone 6, l'esposizione "Prada Home Chawan Cabinet" dell'americano Theaster Gates, dedicata ai manufatti di ceramica e al loro valore rituale nel tempo. Vasi per mangiare, bere, riunirsi e conservare.
Miu Miu Literary Club al Circolo Filologico
Miu Miu apre al pubblico le attività, i reading e i dibattiti del Miu Miu Literary Club ospitando personaggi come Lea Melandri e Rosi Braidotti per incontri culturali sul tema "Politics of Desire".
Una quarta edizione del ciclo di incontri a tema culturale che parlano di oggi partendo dai libri per esplorare temi come sessualità, desiderio e consenso.
Baguette Re-Edition a Palazzo Fendi
Nel nuovo Palazzo Fendi, i visitatori potranno apprezzare venti versioni realizzate per la Design Week 2026 della iconica Baguette Bag, ciascuna realizzata con un packaging limited edition, celebrazione della filosofia artigianale della Maison romana.
Nello stesso contesto, anche i pezzi della nuova collezione Fendi Casa.
La “Reference Library” di Jil Sander
In Via Beltrami 5, nello showroom di Jil Sander, aperta dal 20 al 24 aprile la Reference Library, uno spazio progettato per celebrare l'oggetto libro nell'epoca della lettura veloce.
Concepita da Apartamento in collaborazione col brand, riunisce sessanta libri da tutto il mondo, ciascuno scelto da protagonisti del mondo della cultura e della creatività.
Simone Bellotti, direttore creativo di Jil Sander, ha prestato Il Barone rampante di Italo Calvino.
Missoni, "The Slow Art of Craft"
In Via Solferino 9, Missoni svela l'istallazione The Slow Art of Craft, che celebra la macchina Caperdoni che lavora il tessuto alla base del design iconico della Maison.
Artigianato e lusso, parte di una tradizione che investe il mondo dell'abbigliamento e gli spazi domestici.
Hermès, la nuova collezione casa a La Pelota
In Via Palermo 10, a La Pelota, Hermés invita il pubblico a visitare l'esposizione della nuova collezione casa del brand.
Ceramiche, plaid, pezzi d'arredamento, pelle e marmo, disposti in un allestimento composto da trenta colonne rettangolari firmato da Charlotte Macaux Perelman, direttrice artistica delle linee Home del marchio.
Bottega Veneta, l’installazione "Lightful"
In Via Sant'Andrea, Bottega Veneta ospita l'installazone "Lightful" realizzata in collaborazione con l’artista coreano Kwangho Lee, incontro tra la visone del realizzatore e i materiali raffinatissimi delle collezioni del brand, famoso per gli intrecci di pelle e non solo.
Nero e verde, le tonalità scelte, già rappresentative della Maison.
Antonio Marras, Picnic A Le Vasche di Ciù Peppì!
Dal 20 aprile al 26 aprile, in Via Cola di Rienzo 8, negli spazi NonostanteMarras, moda, arte e design si fondono con l'esperienza immersiva Picnic A Le Vasche di Ciù Peppì!.
Il progetto è ispirato al percorso che conduce alle conche naturali d'acqua di Ciù Peppì, tra Alghero e Bosa.
Il viaggio si apre alla convivialità con la sosta al Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana. Gli arredi outdoor sono di Nodo Italia.