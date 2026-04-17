Margo ha problemi di soldi, trama e cast della serie tv con Elle FanningSerie TV
Introduzione
Margo ha problemi di soldi, serie televisiva del 2026 creata da David E. Kelley con protagonista Elle Fanning accompagnata da un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Greg Kinnear e Nicole Kidman, è in streaming con i primi episodi su Apple TV ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.
Lo show, adattamento dell'omonimo bestseller di Rufi Thorpe, è uno dei prodotti più interessanti del piccolo schermo in questa stagione.
Quello che devi sapere
Margo ha problemi di soldi, data di uscita e dove vederla
Margo ha problemi di soldi, serie del 2026 che in originale è Margo's Got Money Trouble, è uno show comico e drammatico basato sull'omonimo romanzo del 2024 di Rufi Thorpe, disponibile anche tradotto in italiano con l'edizione di Bollati Boringhieri.
Lo show, composto da una stagione che conta otto episodi, ha debuttato su Apple TV il 15 aprile. Dopo il rilascio dei primi tre episodi, la piattaforma di streaming ne metterà a disposizione uno alla settimana.
Di cosa parla la serie tv
Margo Millet (Elle Fanning) è una studentessa universitaria brillante con una grande propensione per la scrittura creativa.
La ragazza stringe un rapporto più stretto e più intimo col professor Gable, che le aveva consigliato di andare a coltivare il suo talento in un college più prestigioso.
La relazione clandestina tra i due finisce con una gravidanza inattesa per Margo che è costretta a confidarsi con i suoi genitori, una coppia bizzarra composta da una ex cameriera e un wrestler che un tempo aveva goduto di un certo successo.
La vita si fa difficile con Margo che decide di far nascere il suo bambino e di crescerlo da sola.
A corto di denaro, decide di cercare online il modo per guadagnare bene e velocemente. Con lo sbarco su OnlyFans arrivano nuove opportunità ma iniziano anche i guai perché il padre del bambino vuole portarle via suo figlio.
Il cast stellare della serie con Elle Fanning
Elle Fanning, reduce dalla stagione della candidatura all'Oscar per Sentimental Value, è una favolosa protagonista di uno show che conta nei ruoli principali e in quelli minori alcuni dei volti più amati di sempre di Hollywood.
Nel ruolo della madre di Margo c'è Michelle Pfeiffer, in quello del padre, Nick Offerman.
Michael Angarano (star di Almost Famous)è il professor Gable. Nel cast c'è un ruolo per Greg Kinnear, altri per Nicole Kidman e Marcia Gay Harden (Kidman è anche produttrice esecutiva con la sua Blossom Film).
Tra gli interpreti più giovani anche Michael Workeye, Lindsey Normington e Thaddea Graham.
Un ritratto crodele ed ironico della società americana
Margo ha problemi di soldi è una serie creata da David E. Kelley, che ha alle spalle Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, Ally McBeal e anche la miniserie HBO The Undoing.
La storia fotografa una realtà troppo concreta e un destino molto comune a molti giovani, non solo californiani come la protagonista, condannati dalla società all'impossibilità di costruirsi un futuro con le possibilità esistenti, soprattutto lavorative.
Lo sbarco su OnlyFans della protagonista è legato alla sua volontà di essere una madre single.
I problemi iniziano subito: senza lavoro e senza un'assicurazione sanitaria (tasto dolente negli USA), la ragazza non sa proprio come fare.
Lo show, che mette le vicende di una famiglia disfunzionale, non sfutta gli spunti della trama per insistere sul lato sexy della storia.
Elle Fanning è una protagonista bellissima, dolcissima ed ironica eppure nel suo percorso di crescita e riscatto deve ingoiare molti rospi e combattere la cattiveria e le posizioni di chi la giudica per le sue scelte.