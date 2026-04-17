Margo ha problemi di soldi è una serie creata da David E. Kelley, che ha alle spalle Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, Ally McBeal e anche la miniserie HBO The Undoing.

La storia fotografa una realtà troppo concreta e un destino molto comune a molti giovani, non solo californiani come la protagonista, condannati dalla società all'impossibilità di costruirsi un futuro con le possibilità esistenti, soprattutto lavorative.

Lo sbarco su OnlyFans della protagonista è legato alla sua volontà di essere una madre single.

I problemi iniziano subito: senza lavoro e senza un'assicurazione sanitaria (tasto dolente negli USA), la ragazza non sa proprio come fare.

Lo show, che mette le vicende di una famiglia disfunzionale, non sfutta gli spunti della trama per insistere sul lato sexy della storia.

Elle Fanning è una protagonista bellissima, dolcissima ed ironica eppure nel suo percorso di crescita e riscatto deve ingoiare molti rospi e combattere la cattiveria e le posizioni di chi la giudica per le sue scelte.