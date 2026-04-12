Euphoria, la terza attesissima stagione da lunedì 13 aprile

A quattro anni di distanza, tornano ad accendersi i riflettori sulle inquietudini di una generazione con la terza stagione di Euphoria. Dal 13 aprile su Sky e NOW, 8 nuovi episodi del cult creato da Sam Levinson riportano al centro storie intense e contemporanee. Nel cast Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Maude Apatow, con le guest star Sharon Stone e Rosalía

A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi Euphoria , il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson con protagonista la vincitrice del premio Emmy Zendaya . La terza stagione debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 13 aprile ssu Sky e in streaming su NOW .

Trama e cast

Un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Cast principale della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe Jacob Elordi, la candidata agli Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Guest star che tornano nei nuovi episodi: il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai Grammy Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

Tra le nuove guest star della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy Sharon Stone, la vincitrice di un Grammy Rosalìa, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy® Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, la candidata agli Emmy Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

Credits della terza stagione: creata, scritta, diretta e e prodotta come produttore esecutivo da Sam Levinson. I produttori esecutivi sono: Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon. EUPHORIA è basata sull’omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

EUPHORIA | La terza stagione dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW