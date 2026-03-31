Racconto di una notte, trama e cast della nuova serie tv turca

Burak Deniz, il protagonista maschile di Racconto di una notte, è uno dei volti più noti della serialità turca, amatissimo nel suo Paese e ormai molto conosciuto anche in Europa e nei paesi dove sono stati trasmessi i film e le serie televisive in cui figura.

Nella sua carriera ha recitato in molti titoli televisivi ed in Italia ha preso parte alla serie Le fate ignoranti dove interpreta il fotografo giramondo Asaf.

Il pubblico italiano lo ricorda anche per la serie Another Love, approdata su Mediaset Infinity. Ha poi recitato anche in Medcezir, remake turco di The O.C., e in Our Story, tratta da Shameless.

La protagonista femminile, Burcu Yazgı Coşkun, ha prestato il volto a Bahar da giovane ne La forza di una donna.

L'antagonista Gürkan Uygun, turco di origini georgiane, classe 1974, è sia un volto del cinema che della tv del suo Paese.