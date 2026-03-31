Racconto di una notte, trama e cast della nuova serie tv turca

Introduzione
Dal 12 aprile arriva in tv Racconto di una notte, la nuova serie televisiva Made in Turchia che occuperà il palinsesto di Canale 5 in prima serata. Gli interpreti principali sono gli attori Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, nei panni di un uomo e una donna protagonisti di una storia d'amore che nasce e si sviluppa in un clima di vendetta e tradimenti.
Quello che devi sapere
Racconto di una notte, quando esce e dove vederla
Racconto di una notte è una serie televisiva turca di genere drammatico e sentimentale che è stata trasmessa per la prima volta in Tuchia tra il 2024 e il 2025 divisa in 35 episodi.
Lo show debutta in Italia su Canale 5 con i primi episodi in onda in prima serata domenica 12 aprile, visibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Racconto di una notte, la trama
Mahir Yilmaz (l'attore Burak Deniz) è un ispettore di polizia che ha finalmente individuato i responsabili della morte di suo padre e adesso ha i mezzi per punirli.
Venti anni dopo la scomparsa del genitore, l'uomo torna nella sua città natale per colpire il responsabile, Kürşat Kilimci.
Nel suo primo giorno in città, però, incontra una donna, Canfeza (l'attrice Su Burcu Yazgı Coşkun) e scatta immediatamente la scintilla.
Canfeza è incredibilmente la figlia dell'uomo che Mahir vuole distruggere. Sceglierà la giustizia o darà retta ai suoi sentimenti? La vendetta avrà il sopravvento sull'amore?
Il cast della nuova serie turca
Burak Deniz, il protagonista maschile di Racconto di una notte, è uno dei volti più noti della serialità turca, amatissimo nel suo Paese e ormai molto conosciuto anche in Europa e nei paesi dove sono stati trasmessi i film e le serie televisive in cui figura.
Nella sua carriera ha recitato in molti titoli televisivi ed in Italia ha preso parte alla serie Le fate ignoranti dove interpreta il fotografo giramondo Asaf.
Il pubblico italiano lo ricorda anche per la serie Another Love, approdata su Mediaset Infinity. Ha poi recitato anche in Medcezir, remake turco di The O.C., e in Our Story, tratta da Shameless.
La protagonista femminile, Burcu Yazgı Coşkun, ha prestato il volto a Bahar da giovane ne La forza di una donna.
L'antagonista Gürkan Uygun, turco di origini georgiane, classe 1974, è sia un volto del cinema che della tv del suo Paese.
Location, premi e numero di episodi totali
Racconto di una notte deve il suo titolo italiano a uno spunto narrativo nella trama e al titolo scelto per la versione internazionale dello show: The Nightfall.
La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.
Girata tra i dintorni di Istanbul e a Pamukkale, in provincia di Denizli, fornirà al pubblico di appassionati di serialità Made in Turchia una nuova storia con ambientazioni familari animata da personaggi con un passato complesso e un presente ricco di contrasti.
Nel 2024 lo show ha ricevuto diverse candidature ai premi annuali per la tv turca.
I due protagonisti, sia da soli che in coppia, sono stati nominati ai principali premi attoriali della stagione, inclusi quelli per il Migliore attore e la Migliore attrice.