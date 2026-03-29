Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guru - La storia di Matteo Cambi, in prima tv su Sky e NOW

Serie TV

Attraverso interviste esclusive con i protagonisti di quell'epoca, la docu-serie in due puntate ricostruisce la parabola estrema di Matteo Cambi, che oggi, lontano dai riflettori, è un uomo diverso. In prima TV assoluta disponibile domenica 29 e lunedì 30 marzo alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW

Alla fine degli anni '90, un ragazzo di Parma eredita una fortuna improvvisa e una sete insaziabile di successo. Con intuito, ambizione e un talento innato per il marketing, trasforma una semplice margherita stilizzata in GURU, uno dei brand più iconici e riconoscibili dei primi anni 2000. Matteo Cambi diventa presto uno dei maggiori sponsor di VIP, calciatori di Serie A e persino della Formula 1. Ma dietro il successo si nasconde un lato oscuro. Eccessi, dipendenze e un'ambizione senza freni travolgono Cambi, portandolo ad arresti, bancarotta, prigione e infine comunità terapeutica. 

Guru: La storia di Matteo Cambi


La produzione originale in prima TV assoluta disponibile domenica 29 e lunedì 30 marzo alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW, ricostruisce questa parabola estrema attraverso interviste esclusive con i protagonisti di quell'epoca – lo stesso Matteo Cambi, Lele Mora, Flavio Briatore, Gabriele Parpiglia, Gianluca Vacchi, Raffaella Zardo – immagini d'archivio inedite che restituiscono l'atmosfera di quegli anni, e ricostruzioni coinvolgenti che immergono lo spettatore nel cuore della vicenda.


La docu-serie in due puntate, un racconto vero a metà tra crime e memoria generazionale, è un ritratto crudo e senza filtri dell'Italia sedotta dal culto dell'apparenza. Oggi, lontano dai riflettori e dalle luci della ribalta, per Cambi emerge una lenta, faticosa rinascita. Un uomo diverso, che ha imparato il valore delle piccole cose e il significato della ricerca di sé.

 

GURU: LA STORIA DI MATTEO CAMBI (2x60’), è prodotto da Taiga, diretto da Gabriele Veronesi e scritto da Gabriele Veronesi, Luca Bedini, Gabriele Parpiglia. 

Approfondimento

18 serie tv da vedere a marzo, da Avvocato Ligas a One Piece 2

Spettacolo: Ultime notizie

Guru - La storia di Matteo Cambi, in prima tv su Sky e NOW

Serie TV

Attraverso interviste esclusive con i protagonisti di quell'epoca, la docu-serie in due puntate...

Morto David Riondino, aveva 73 anni

Spettacolo

Si è spento all'età di 73 anni il cantautore, attore, regista e scrittore fiorentino. A darne...

Zalone premiato al Bif&st, 'bellissimo, volevo proprio vederla Bari'

Cinema

Con la sua immancabile ironia Luca Medici, ha accolto nel teatro Petruzzelli di Bari il premio...

Dargen D'Amico, album Doppia Mozzarella: "Si sta bene col necessario"

Fabrizio Basso

14 celebrità negli annuari scolastici, da Tom Hanks a Snoop Dogg. FOTO

Spettacolo

Piccole star crescono. Sul web circolano le foto di bambini e ragazzi che, ora, sono diventati...

14 foto

Spettacolo: Per te